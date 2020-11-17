Şanlıurfa’da bir çocuğu yere vurarak döven adam gözaltına alındı VİDEO HABER

çocuğa sokak ortasında darp, Şanlıurfa'da bir çocuğu yere vurarak döven adam gözaltına alındı mı
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi’nde iddiaya göre iş yerleri ve yoldan geçen araçlardan harçlık almaya çalışan çocuklara sinirlenen Mahmut A. isimli şahıs, çocuklardan birini yakalayarak yolun ortasında dövmeye başladı.
Hırsını alamayan şahıs, çocuğu kaldırıp yere vurdu. Çocuğun vahşice darp edilmesi çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı.
Sosyal medyaya düşen görüntüleri inceleyen polis ekipleri, Mahmut A. isimli şahsı gözaltına aldı. İHA’da yer alan habere göre emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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