Şanlıurfa’da bir çocuğu yere vurarak döven adam gözaltına alındı VİDEO HABER

Artan vakalar sonrası toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nda konuşulanlar netleşti. Buna göre; eğlence mekanları ve kıraathanelerin kapatılması, restoranların paket servise geçmesi, okul tatilinin uzatılması ve bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı gündeme geldi. Kurulun bu tavsiyeleri yarın Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanacak.