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Şanlıurfa’da 22 ton çürümüş soğan ele geçirildi

Zabıta ekipleri, sebze meyve halinde yaptıkları denetimlerde 22 ton çürümüş soğan ele geçirdi. Ekiplerin el koyduğu soğanlar imha edilirken, iş yeri sahibine ise cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa’da 22 ton çürümüş soğan ele geçirildi
Kamusaati
Kamusaati
09 Aralık 2022 Cuma 10:18

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, hal pazarında denetime çıktı…

Bir komisyoncuda bulunan kuru soğanların bozuk olduğunu fark eden ekipler, duruma hemen müdahale etti.

22 ton kuru soğanı piyasaya süreceklerdi

Piyasaya sürülmek için Niğde’den Şanlıurfa’ya getirilen soğanları kontrol eden ekipler, torbaların içerisindeki soğanların yeşererek bozulduğunu belirledi.

İş yeri sahibi hakkında idari yaptırım tutanağı düzenleyen ekipler, bozuk 22 ton kuru soğana da el koydu.

İmha edildi

Kepçe ile kamyona yüklenen kuru soğanlar, zabıta ekipleri tarafından çöp merkezinde imha edildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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