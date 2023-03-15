Şanlıurfa'yı sel vurdu! Bodrum katta yaşayan vatandaşlara evleri boşaltın uyarısı...

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, su baskınları nedeniyle bodrum katta yaşayan vatandaşlara "evleri boşaltın" uyarısında bulundu.

Büyük depremin vurduğu bölgelerde bu kez de sel felaketi yaşanıyor...

Depremin etkilediği 11 ilin içerisinde bulunan Şanlıurfa'yı, yıkımın ardından su bastı.

Meteoroloji tarafından uyarılan Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüşürken, yaşam durma noktasına geldi.

Yağış nedeniyle merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

Karaköprü ilçesinde bulunan Akpiyar Deresi'nin bazı yerlerde taşması sonucu yan tarafından geçen 35 Metre Yolu'nda su birikintileri oluştu.

Kent merkezindeki Abide Kavşağı'ndaki alt geçit ise tamamen suyla doldu. Bölgeye yönlendirilen dalgıçlar, tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.

Su baskınları nedeniyle bazı alt geçitler ile ana güzergahlarda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. Kentin ana cadde ve kavşaklarında sıkışan trafiği, polis ekipleri yönlendirmeye çalışıyor.

"Bodrum katta yaşayan vatandaşlar evleri boşaltsın"

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bodrum kat evlerde yaşayan vatandaşlara "evleri boşaltın" dedi.

O açıklamada şu uyarılar bulundu;