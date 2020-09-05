Şanlıurfa'dan Edirne'ye kadar kesintisiz ulaşım sağlacanak

Türkiye'nin büyük projelerinin arasında yer alan büyük bir hizmette daha sona gelindi. Şanlıurfa'dan Edirne'ye kadar ulaşımı sağlayacak otoyol projesi tamamlandı.

Türkiye, son yıllarda büyük bir değişim içerisinde girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yol medeniyettir" sözüyle ülke genelinde yeni projelere imza atıldı ve ulaşım günden güne kolaylaştı.

Hükümetin son büyük projelerinden biri ise Ankara-Niğde otoyolu oldu.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Edirne ile Şanlıurfa arasındaki kesintisiz ulaşım da sağlanmış oldu.

EKONOMİYE KATKISI

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeyle ilgili, "Yatırım tutarı işletme süresi ve garanti ücret mukayesesi yaptığımızda bu otoyol devlet açısından oldukça kârlı bir yatırım olmuştur. Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır. Emeği geçen tüm kurumları, herkesi tebrik ediyorum.

Yolun bir diğer özelliği döşenen fiber iletişim ağı, sensörler, kameralar, veri ve kontrol mekanizmasıyla akıllı yol olarak tasarlanmasıdır. Güzergah boyunca dikilecek 6.5 milyon bitki ve 1.1 milyon metrekare çimlendirmeyle bu bölgenin çehresi de değişecektir. Yoğun şekilde ağaçlandırma çimlendirme yapmamız lazım.

AKILLI ULAŞIM SİSTEMİ

Eskiden tamamen insan gücüyle yapılan pek çok işlem bu yolda akıllı ulaşım sistemi tarafından gerçekleştirilecektir.

TÜRKİYE'NİN TOPLAM OTOYOL UZUNLUĞU

Ülkemizin toplam otoyol uzunluğu 3 bin 295 kilometreye ulaştı. Bölünmüş yollarda uzunluk göreve geldiğimizde 6 bin 100 kilometreyle aldık. Buna 21 bin 400 kilometre ilave ettik toplam 27 bin 500 kilometreye yükselttik. Toplam yol ağı 68 bin 429 kilometreyi buluyor" dedi.

PROJENİN TÜM DETAYLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, otoyol projesiyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı: "Bu proje hem ekonomik hem de sosyal anlamı ile çok önemli bir proje. Otoyol güzergah üzerindeki şehirleri bağlayacak, ticaretini ve ekonomisini büyütecek. Ayrıca bu proje sayesinde vatandaşlarımız her yıl 885 milyon lira zamandan tasarruf etmekle kalmayacak, yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıttan da tasarruf edecek. Yatırım ile her yıl ülkemiz 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak. Otoyolumuz sayesinde havamız daha temiz olacak, karbon salınımı yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak.

Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan, uluslararası öneme sahip bir ulaşım ağını hizmete sunmuş olacağız. Daha da önemlisi bu otoyol, güzergahı üzerindeki şehirleri bağlayacak, ticaretini ve ekonomisini büyütecek bir uluslararası ticaret otoyolu haline gelecek.

Yatırım ile her yıl ülkemiz 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak. Otoyolumuz sayesinde havamız daha temiz olacak, karbon salınımı yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak.

Bu proje ile 3 bin 566 metre uzunluğunda 5 adet viyadük, 2 bin 368 metre uzunluğunda 49 adet köprü, 4 bin 506 metrelik 75 adet üst geçit, yaklaşık 131 milyon m3 kazı ve 76 milyon m3 dolgu yapıldı. 22 milyon ton asfalt döküldü. Bu vesileyle de böylesine büyük bir projeyi söz verilen tarihten çok önce tamamlayan Karayolları Genel Müdürlüğü ailesine ve yüklenici firmaya teşekkür ediyor, Ankara-Niğde otoyolumuzun ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

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