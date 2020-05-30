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Şanlıurfa'daki o görüntüler malesef tüm Türkiye'yi endişelendirdi!

Medeniyetlerin beşiği Şanlıurfa ilçemizde malesef üzücü bir olay hadise etti.

Şanlıurfa'daki o görüntüler malesef tüm Türkiye'yi endişelendirdi!
30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:58

Hatırlarsanız çok değil birkaç hafta önce Van ilimizde yapılan taziye ziyaretlerinde yüzlerce kişiye coronavirüs bulaşmıştı.Bu olaydan hemen sonra Medeniyetler şehri olarak adlandırılan dünyaca ünlü ilimiz Şanlıurfa'da malesef çok üzücü bir olay yaşandı..

MALESEF GÖRÜNTÜLER ŞANLIURFA İLİMİZDEN...

Ahmet Erseven Mahallesi’nde vefat eden bir kişi için evde taziye düzenlendi. Corona virüsü tedbirleri kapsamında taziyelerin yasaklanmasına rağmen evde düzenlenen taziyede çocukların da bulunduğu onlarca kişi maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymadan bir arada oturdu. Taziyede çekilen görüntüler şaşkınlık yarattı.

SÖZCÜ Gazetesinin  ihbar hattına gelen görüntülerin devamında ise vatandaşların ilerleyen saatlerde kol kola girerek zikir çektiği görülüyor. Bütün yasaklar çiğnenerek düzenlenen taziyenin olası etkileri ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

İŞTE O ÜZÜCÜ GÖRÜNTÜLER

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