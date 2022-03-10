Şanlıurfa'da polisleri şehit eden saldırgan ölü ele geçirildi

2022 fakirlik aylığı başvuru ve şartları, Fakirlik Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?, muhtaçlık aylığı başvurusu, Fakirlik Aylığı Şartları Neler?, Pek çok annesi ve babası olmayan yetim ve en az %40 ve üzeri oranda engelli olan vatandaşlar durumları sebebi ile çalışamamakta ve geçimini sağlayamamaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü engelli ve yetim durumda olan vatandaşlar için muhtaçlık aylığı vermektedir.