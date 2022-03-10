Şanlıurfa'da polisleri şehit eden saldırgan ölü ele geçirildi

Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt’u şehit eden Mehmet Aslan, düzenlenen operasyonda ölü ele geçirildi. Saldırganın daha önce cinayetten hapis yattığı öğrenildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nde görevli Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici (30) ile polis memuru Cemal Bozkurt (32), silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine takibe alınan otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.
Ancak otomobilden yakın mesafeden tabancayla ateş açıldı.
Binici ve Bozkurt yaralanırken, saldırgan kaçtı.
İKİSİ DE ŞEHİT DÜŞTÜ
Olay yerine gelen ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cemal Bozkurt ile Abullah Yasir Binici, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak, şehit oldu.
Şehitlerin kanı ise yerde kalmadı.
ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ
Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt’u şehit eden saldırgan Mehmet Aslan (42), ölü ele geçirildi.
Ekiplerin, Haliliye ilçesine bağlı Mardin yolu üzerindeki Kaynaklı Mahallesi yakınlarında Aslan'ın izine ulaştığı öğrenildi.
"Teslim ol" çağrısına silahla karşılık veren zanlı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı, çatışmada da zanlının vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.
30 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Mehmet Aslan’ın 2004 yılında cinayet suçundan tutuklandığı, 2013 yılında da tahliye olduğu belirtildi.
Aslan'ın, cinayetin yanı sıra gasp, adam yaralama, tehdit, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan ise yaklaşık 30 kaydı bulunduğu bildirildi.
"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI"
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, operasyona ilişkin "İki kahraman polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." açıklamasını yaptı.