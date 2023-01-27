Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
ilanlar
ilanlar
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1

Sanayide kullanılan doğalgaza indirim

BOTAŞ, sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatına yüzde 13,30 ile yüzde 17,22 oranlarında indirim yapıldığını duyurdu..

Sanayide kullanılan doğalgaza indirim
Kamusaati
Kamusaati
27 Ocak 2023 Cuma 13:30

Yüzde 16,67 indirim 

Elektrik üretimi amaçlı doğalgaz toptan satış fiyatlarında yüzde 16,67 indirim yapıldı.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kuruluşumuzun doğalgaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, EPDK'nın tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. 

Bu kapsamda 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 13,30 ile yüzde 17,22 oranlarında,

Elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğalgaz toptan satış fiyatında yüzde 16,67 oranında indirim yapılmıştır"

Ekim ayından bu yana toplam yüzde 38,45 indirim yapıldı

Açıklamada ayrıca 2022 Ekim ayı esas alındığında toplam yüzde 24,77 ile yüzde 38,45 oranlarında indirim yapıldığına da dikkat çekildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Okul müdüründen yardımcısına taciz! Koridordaki görüntü delil oldu!
Okul müdüründen yardımcısına taciz! Koridordaki görüntü delil oldu!
0
Ecevit'e yazar kasa fırlatan esnaf bugünkü ekonomiyi yorumladı
Ecevit'e yazar kasa fırlatan esnaf bugünkü ekonomiyi yorumladı
0
Meral Akşener'den Cihan Paçacı yorumu: Defalarca uyardım
Meral Akşener'den Cihan Paçacı yorumu: Defalarca uyardım
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.