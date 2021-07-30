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Sanatçı Ferdi Tayfur'un yeni imajını görenler tanımakta güçlük çekti

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Ferdi Tayfur, son imajıyla sosyal medyada gündem oldu. 75 yaşındaki Tayfur, beyazlamış sakalları ve saçlarıyla adeta bambaşka birine döndü.

Sanatçı Ferdi Tayfur'un yeni imajını görenler tanımakta güçlük çekti
30 Temmuz 2021 Cuma 22:05

Geçtiğimiz yıl organ bağışı yaptıran Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Vaktini çoğunu evinde geçiren Tayfur'un son hali de dikkat çekti.

SAÇLARI VE SAKALLARI BEYAZLADI

Sanatçının kendisi gibi şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından babasının beyazlamış sakalları ve saçlarıyla yeni imajını paylaştı. Tayfur, babasının fotoğrafına "Ferdi Baba'nın hepinize selamı var" notunu ekledi. Usta sanatçının sol haline ise sevenlerinden beğeni yağdı.

İşte Ferdi Tayfur'un yeni imajı:

Sanatçı Ferdi Tayfur'un yeni imajını görenler tanımakta güçlük çekti

Sanatçı Ferdi Tayfur'un yeni imajını görenler tanımakta güçlük çekti


Kaynak: Kamu Saati Özel
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