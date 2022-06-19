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Samsun'da sokakta çırılçıplak gezen şahsı, tekme tokat dövdüler! Zabıta bile copla darbetti

Samsun'da çırılçıplak bir halde sokakta dolaşan bir kişiyi vatandaşlar darbetti. Çevredekiler tarafından yerde tekmelenen ve bir zabıtanın da copla vurduğu şahsın dayak yediği anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Samsun'da sokakta çırılçıplak gezen şahsı, tekme tokat dövdüler! Zabıta bile copla darbetti
Kamusaati
Kamusaati
19 Haziran 2022 Pazar 10:14

Antalya, Denizli ve Mardin'den sonra bir çıplak vatandaş hadisesi yaşanan şehirlere bir yenisi daha eklendi. Bu kez Samsun'un Batıpark bölgesinde bir kişi, anadan üryan bir şekilde dolaşırken görüntülendi.

ZABITA VE VATANDAŞLARCA DARBEDİLDİ

Çırılçıplak dolaşan şahsa çevredekiler çok sert tepki gösterdi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çıplak vatandaşın, çevredekiler tarafından tekmelendiği ve bir zabıta tarafından copla darbedildiği görülüyor.

Çıplak vatandaşın darbedildiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem oldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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