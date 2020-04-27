Samsun'da çok konuşulan haber,bakın ferrari sahibi ne yaptı

samsun da ferrari sahibi bir vatandaş garip bir şey yaptı ki..

Samsun'da bir vatandaş,altındaki 1,5 milyon değerindeki Ferrari marka otomobilini unutup (!) il sosyal yardımlaşma derneğine 1000 liralık yardım başvurusunda bulundu..!

Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre, koronavirüs önlemleri kapsamında mağdur olan ihtiyaç sahipleri için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı İlkadım Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na yapılan bir başvuru pes dedirtti.

OLAY SAMSUN İLİMİZDE GERÇEKLEŞTİ

İsmi verilmeyen şahıs,devletimizin corona virüsü ekonomik tedbirleri kapsamında dağıtılan 1000 TL için başvurdu.Sosyal yardımlaşma kurumuda şahsın ekonomik durumunu araştırırken trajıkomik bir olaya rastladı.

Kurumun yaptığı araştırmada,1000 TL yardım için başvuran sahsın üzerine bir buçuk milyon TL değerinde Ferrari araba olduğunu gördü.

Yardım başvurusunda bulunan kişimüracaatı e-devlet üzerinden yaparken, aracı kendisinin kullanmadığını, üzerine kayıtlı aracın arkadaşına ait olduğunu söyledi.Tabi buna inanmamız çok doğru olmayacak, çünkü eski parayla 1,5 trilyonluk bir acacı kim bir arkadaşının üzerine yapar, hadi yaptı, madem trilyonluk aracı üzerine yapan arkadaşların varsa devletin ekmek bulamayan vatandaşlara yaptığı 1000 tl yardımla ne alakan var?

Bu aç gözlülük mü?

Vurdumduymazlık mı?

Yoksa mizah amaçlı mı?

karar halkımın..