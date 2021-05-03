Şampiyon, Devler Ligi'ne direkt katılamayabilir

Süper Lig şampiyonu, oluşabilecek muhtemel sonuçlar nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayabilir.

Süper Lig'de son haftaya yaklaşırken, şampiyon da belli olacak. Lider Beşiktaş, aldığı sonuçlarla ipi göğüslemeye çok yakın.

Beşiktaş, şampiyon olduğu takdirde Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak.

Ancak Avrupa’nın 1 numaralı kupasına grup aşamasından bu şekilde bir katılımı sağlaması için, bu sezonun kalanındaki Şampiyonlar Ligi maçlarında nasıl sonuçlar alınacağı da belirleyici olacak.

KUPAYI KİMİN KALDIRACAĞI ŞAMPİYONUN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Şampiyonlar Ligi’nin İstanbul’da oynanacak finalinde hangi takımın kupayı kaldıracağı ve bu takımın, ülkesinin liginde sezonu kaçıncı sırada tamamlayacağı, şampiyonun Devler Ligi’ne direkt katılıp katılmayacağını belirleyecek.

CHELSEA KUPAYI ALIRSA, GİDEMEYEBİLİR

Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Chelsea kupayı kaldırır ve Premier Ligi de ilk dört sırada tamamlayamazsa bu sezonun Türkiye Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi’nde ön eleme oynamak zorunda kalacak.

Yarı final ilk maçında Real Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak rövanş için avantajlı bir skor elde eden Londra ekibi, şu an itibarıyla Premier Lig’de dördüncü sırada bulunuyor ve beşinci sıradaki Tottenham’ın takibinde bulunuyor.

PSG 3. OLUP KUPAYI ALIRSA DİREKT KATILIM OLMAYACAK

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki takımlar arasında, ülke ligindeki konumu nedeniyle bir diğer tehdidi oluşturan takım olarak göze çarpıyor. Fransa Ligue 1’de ikinci sırada bulunan PSG’nin, altındaki Monaco’ya geçilerek sezonu üçüncü tamamlaması ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması durumunda da şampiyon ön eleme oynamak zorunda kalacak.

Avrupa kupalarına gelecek sezonun katılımını belirleyen geçen sezonun UEFA Ülkeler Sıralaması’nda Türkiye 11. sırada yer alıyor ve ilk 10’da olmadığı için bu seneki Süper Lig şampiyonunun direkt katılımı, Şampiyonlar Ligi’nde mevcut sezonu şampiyon bitirecek takımın aynı zamanda ülke liginden gelecek sezonun Devler Ligi’ne katılım hakkı kazanmasıyla mümkün olabilecek.

CITY VEYA MADRID KUPAYI ALIRSA DİREKT KATILIM OLACAK

Diğer iki yarı finalist olan Real Madrid ve Manchester City, ülke liglerindeki konumları itibarıyla Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılım hakkı sağlamayı garantiledikleri için, Devler Ligi’nde şampiyon olmalarının, şampiyonun ön eleme oynaması gibi bir duruma yol açmayacağı şimdiden kesinleşmiş durumda.

Türkiye Süper Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan takım, bu sezon son olarak -ve de bu beklenen sonuçların oluşması koşuluna bağlı olarak- Şampiyonlar Ligi’ne direkt grup aşamasından katılabilecek, gelecek sezondan itibaren ise yeni ülke puanı gereği her koşulda ön eleme oynaması gerekecek.