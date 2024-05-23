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Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den Önemli Mesaj

Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den Önemli Mesaj

Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den Önemli Mesaj
Admin
Admin
23 Mayıs 2024 Perşembe 15:59

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Ilımlı geçen görüşmenin ardından başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemeye ilişkin açıklamalar yapan iki lider birbiriyle ters düştü. Destici "Bu konuda çok netiz şu anda insan hayatına ciddi tehdit oluşturmaya başladı. Bu yasa teklifini desteklediğimi ifade ediyorum" derken Özel "Bu köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok. On binlerce candan tasarruf edemezsiniz" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından iki lider ortak basın açıklaması yapması yaptı. Oldukça samimi geçen görüşmenin sonunda ise iki lider sokak köpekleriyle ilgili düzenleme konusunda ters düştü. Destici "Bu konuda çok netiz şu anda insan hayatına ciddi tehdit oluşturmaya başladı. Bu yasa teklifini desteklediğimi ifade ediyorum" derken Özel ise "Bu köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok. On binlerce candan tasarruf edemezsiniz" diye konuştu.

"GİRDİKLERİ İLK YEREL SEÇİMDEN BAŞARIYLA ÇIKTILAR"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Özel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Destici, "Sayın genel başkan Özel ile heyetine, samimi ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Kendilerinin de ifade ettiği gibi bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Aslında bu ziyareti daha önce yapmayı planlamıştık ama araya seçim girdi, yoğun bir gündem oluştu. Onun için bugüne nasip oldu. Kendisine CHP Genel Başkanlığı için hayırlı olsun diyorum, yönetimini de tebrik ediyorum. Girdikleri ilk yerel seçimde de başarıyla çıktılar. Başarılarından dolayı da kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

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