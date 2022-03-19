Salmonella Salgını Soğandan bulaşıyor bir çok kişide görüldü

Dünya koronavirüs salgını ile baş etmeye çalışırken, diğer salgınlar da insan sağlığı tehdit etmeye devam ediyor. BİRÇOK KİŞİDE GÖRÜLDÜ TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR…Ayrıntılar haberimiz detayındadır..

Kırmızı soğandan bulaşan Salmonella virüsü tekrardan patlak verdi. ABD’li uzmanlar, Meksika’dan ithal edilen soğanlarda virüs teşhis edildiğini belirterek, soğanların çöpe atılmasını istedi. Bu çağrıya uyan ABD’liler, evlerindeki soğanları çöpe atmaya başladı.

Dünya koronavirüs salgını ile baş etmeye çalışırken, diğer salgınlar da insan sağlığı tehdit etmeye devam ediyor. Kanada’da önceki sene ciddi problemlere yol açan Salmonella virüsü tekrardan h-or-tladı. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bilim insanları, Meksika’da getirilen soğanlarda virüs teşhis edildiğini belirterek, soğanların çöpe atılmasını istedi.

37 EYALETE SIÇRADI

ABD’nin tam 37 eyaleti ‘Salmonella’ salgınıyla savaşıyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) vatandaşlara ev ve iş yerlerindeki bütün soğanların atılması gerekliliğini söyledi.ÇÖPE ATMAYA BAŞLADILARCDC’nin yaptığı uyarıda “Meksika’nın Chihuahua kentinden ithal edilen kırmızı, beyaz ve sarı soğanları çöpe atın. Bu soğanlarla ilişki etmiş olabilecek bütün yüzeyleri yıkayın ve sterilize edin. Soğanlar 27 Ağustos’ta Meksika’dan ithal edildi fakat depoda üç aya kadar bekleme zamanı var.Bu amaçla bu soğanlar hala evlerde ve işyerlerinde olabilir.” ifadeleri kullanıldı.

Bu çağrıya uyan çok sayıda şahıs de uygulanan ikaza kulak vererek, evlerindeki soğanları çöpe attı.