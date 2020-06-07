Salgının yeni üssü olan ülkede Coronavirüs durdurulamıyor!

Brezilya da koronavirüs den kaç kişi öldü,BREZİLYA KORONAVİRÜS SALGINI

Brezilya koronavirüsün yeni üssü oldu.Vaka sayısı tam 700 bin oldu..Ve 40 bin kişiye yakın kişi koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

Dünya da 400 bin kişinin canını alan virüs,Brezilya'yı çok şiddetli vurdu!

BREZİLYA GAZETESİ ACI HABERİ VERDİ DAKİKA DA 1 KİŞİ KORONAVİRÜS'DEN ÖLÜYOR

Latin Amerika'nın 200 milyon nüfusuna sahip olan Brezilya'da malesef ölüm oranı çok çok yüksek.Salgın kontrol altına alınamıyor ve dakika da bir Brezilya'nın öldüğü söyleniyor..

Artık ölen insanlar için tabut yetişmiyor.Bazı bölgelerde kamyonlarla taşınan tabutları görebiliyorsunuz tüyler ürpetici görüntülere Türkiye'de hiçbir zaman yaşamadığımız için çok şanslıyız.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, VİRÜSÜ UMURSAMIYOR BİLE!

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19 riskini küçümsemiş ve hastalığı "hafif bir gribe" benzetmişti. Jair Bolsonaro'nun bu umursamazlığı ülkeyi felakete doğru götürüyor.Salgından en az 150 bin ölümle çıkılırsa bu Brezilya için mucize olur görüşündeyiz.Çünkü ülkede sağlık hizmetleri rezalet.Jair Bolsonaro'nunda umursamazlığı ölüm oranlarının ciddi artacağı yorumlarını da beraberinde getiyor.

Ayrıca, Uzmanlar, Brezilya'da yeterince test yapılmadığını ve gerçek rakamın 15 kat yüksek olabileceğini söylüyor.

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