Salgın bitene dek parmağınızdan çıkarın! İşte zararı!

Corona virüsten korunabilmek için el temizliğinin ne kadar önemli olduğu sürekli tekrarlanıyor. Damlacık yoluyla bulaşan bu virüsün çeşitli yüzeylerde günlerce canlı kalabildiğinin ortaya çıkması el hijyeniye ilgili pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Uzmanlar, taktığımız yüzük ve bileklik gibi aksesuarların bile bizim için bir tehlike unsuru olduğunu söylüyor. İşte corona virüse karşı tam anlamıyla hijyen sağlamanın yolları...

Salgın bitene dek parmağınızdan çıkarın! İşte zararı!
19 Nisan 2020 Pazar 17:49

Salgın bitene dek parmağınızdan çıkarın! İşte zararı!

Corona virüsten korunabilmek için el temizliğinin ne kadar önemli olduğu sürekli tekrarlanıyor. Damlacık yoluyla bulaşan bu virüsün çeşitli yüzeylerde günlerce canlı kalabildiğinin ortaya çıkması el hijyeniye ilgili pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Uzmanlar, taktığımız yüzük ve bileklik gibi aksesuarların bile bizim için bir tehlike unsuru olduğunu söylüyor. İşte corona virüse karşı tam anlamıyla hijyen sağlamanın yolları...

Corona virüs hakkındaki bilgiler her geçen yün yenileniyor. Önceleri damlacık yoluyla bulaştığı, havada asılı kalmadığı düşünülen virüsün cansız yüzeylerde de günlerce kalabildiği ortaya çıkınca alınması gereken önlemler de arttı. Özellikle dış dünyamızı çevreleyen tüm nesnelere dokunduğumuz için ellerimiz de corona virüsün bulaşmasında en etkili organlarımız.

Ellerimizi Sık Sık yıkamamızın yanı sıra 20 saniye boyunca elde sabunun kalması virüsleri yok etmeye yetiyor diyoruz ama bir detayı atlayarak

Yüzük olan ellerde sürekli gün içinde çeşitli yerlere dokunuyoruz ve yüzük ister istemez yerinden oynuyor elimizi yıkarkende yüzük altındaki deriyi tam yıkayamıyoruz deri altıdakiş çeşitli mikroplar,bakterielr ve virüsler çok yüksek bir hızla çoğalarak yine yıkadığımız yerlerede bulaşıyor.

Korona virüs ile ulusal olarak mücadele ettiğimiz bu günlerde sağlığımız için bir müddet yüzük takmamanız son derece faydalı olacaktır .

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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