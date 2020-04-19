Corona virüsten korunabilmek için el temizliğinin ne kadar önemli olduğu sürekli tekrarlanıyor. Damlacık yoluyla bulaşan bu virüsün çeşitli yüzeylerde günlerce canlı kalabildiğinin ortaya çıkması el hijyeniye ilgili pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Uzmanlar, taktığımız yüzük ve bileklik gibi aksesuarların bile bizim için bir tehlike unsuru olduğunu söylüyor. İşte corona virüse karşı tam anlamıyla hijyen sağlamanın yolları...

Salgın bitene dek parmağınızdan çıkarın! İşte zararı! Corona virüsten korunabilmek için el temizliğinin ne kadar önemli olduğu sürekli tekrarlanıyor. Damlacık yoluyla bulaşan bu virüsün çeşitli yüzeylerde günlerce canlı kalabildiğinin ortaya çıkması el hijyeniye ilgili pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Uzmanlar, taktığımız yüzük ve bileklik gibi aksesuarların bile bizim için bir tehlike unsuru olduğunu söylüyor. İşte corona virüse karşı tam anlamıyla hijyen sağlamanın yolları...

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