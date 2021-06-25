Salatalık Diyeti İle 7 Günde 7 Kilo

Sürekli kalori hesabı yapmak ve aç kalmamak için salatalık diyetini denemelisiniz. Bir hafta içerisinde sonuç lacaksınız. Yapmanız gereken tek şey yasak yiyeceklerden tüketmemek ve hareket etmek.

Bu diyet, her öğünde dilediğiniz kadar salatalık yemenize izin veriyor. Önemli olan; gerçekten açlığınızı hissettiğiniz zamanlarda salatalık tüketmek. Böylece metabolizma hızınız artacak, bağırsaklarınız temizlenecek ve de sindirim süreciniz kolaylaşacak.

Bunların yanı sıra, salatalık vücudunuzun fazla sudan kurtulmasına da yardımcı olur. Bütün vücudunuzun temizlenmesine ve sivilce problemlerinizden kurtulmasına olanak sağlar.

Kahvaltı için; az yağlı yoğurdu ve 200 g salatalığı karıştırın ve yiyin. Aç hissettiğiniz takdirde 2 adet şeftali ya da 1 adet elma yiyebilirsiniz.

Öğle yemeği için; büyük bir tabağa salatalık salatası hazırlayın. Yanında bir dilim kızarmış ekmek tüketebilirsiniz.

Ara sıra da şu tarifi kullanabilirsiniz; 2 adet patates, 300 g taze meyve, şekersiz çay ya da kahve, salatalık. Salataları haşlayabilir ya da fırında pişirebilirsiniz. Birkaç dilim tam buğdaylı ekmek ve salatalığı birlikte tüketin. Eğer daha sonra açlık hissederseniz, meyve salatası hazırlayabilirsiniz.

Bir tarif daha; 3 dilim tam buğdaylı ekmek ya da 2 adet patates, 150 g ton balığı ya da 2 yumurta ya da 15 g beyaz et, salatalık. Seçtiğiniz malzemelerin çeşidine göre tüketme şeklinizi belirleyebilirsini