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Sahilde herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı

Brezilya'nın Praia do Forte plajında herkese açık alanda cinsel ilişkiye giren çift, etraftaki turistler tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, çifti gözaltına aldı.

Sahilde herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı
07 Aralık 2021 Salı 19:20

Rio de Janeiro'daki Cabo Frio turistik bölgesindeki Praia do Forte plajında kaydedilen görüntüler büyük yankı uyandırdı. 4 Aralık'ta bir turistin cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirtilen görüntülerde sevgililerin herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdikleri görüldü.

GÜNEŞLENENLERE ALDIRIŞ ETMEDİLER

İlk bakışta mayolarının üzerinde olduğu düşünülen çiftin çıplak şekilde bulunduğu ve net olarak ilişkiye girdiklerinin anlaşıldığı belirtildi. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Brezilya polisi harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Genç çift, halka açık alanda cinsel ilişkiye girmeleri nedeniyle gözaltına alındı. Konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren Cabo Frio Belediye Meclisi, olayın takipçisi olduklarını ve halka açık bir noktada cinsel ilişkiye girmenin suç teşkil ettiğini vurguladı. Genç çift, önümüzdeki günlerde bu suçtan dolayı mahkemeye çıkarılacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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