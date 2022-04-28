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Şahap Kavcıoğlu'ndan 500 liralık banknot açıklaması

500 liralık banknot ve madeni 5 TL çıkacağına ilişkin iddialara cevap veren Başkan Kavcıoğlu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Şahap Kavcıoğlu'ndan 500 liralık banknot açıklaması
Kamusaati
Kamusaati
28 Nisan 2022 Perşembe 19:42

Enflasyonun yükselmesiyle birlikte bazı ekonomistler, 500 liralık banknotlar çıkarılacağını ve madeni 5 lira için çalışma yürütüldüğünü aktarmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugün enflasyon tahminlerini açıklamak üzere gerçekleştirdiği basın toplantısında konuya açıklık getirildi.

Başkan Kavcıoğlu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"Ciddiye alınacak bir tarafı yok"

Böyle bir beklenti ve hazırlık içerisinde olunmadığını söyleyen Başkan Kavcıoğlu, "Böyle bir şey konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir tane arkadaşın Tweet'iyle gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle bir beklentimiz, hazırlığımız yok. Ciddiye alınacak bir tarafı yok. Enflasyonun bu noktada biraz aksiyon göstermesi, bu işi çok bildiğini düşünen arkadaşların kendilerini gündemde tutmak için attığı bir Tweet." dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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