Şahap Kavcıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrasında açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, detayları anlattı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası gazetecilerin karşısına geçerek soruları yanıtladı.

MERKEZ BANKASI'NI YIPRATAN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi anlatan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Bu sabah bizden randevu istedi. Biz de uygun şekilde teşekkür edip randevu verdik. Sağolsunlar geldiler, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Merkez Bankası bu ülkenin en gözde, en güzide kurumalarından birisidir. Merkez Bankası'nı yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü ifade edeyim.

MERKEZ BANKASI GÜÇLÜDÜR, KENDİLERİNE BUNLARINI ANLATTIK

Merkez Bankası güçlüdür. Rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır. Herkesin bu rakamları açıklaması Merkez Bankası'nı daha güçlü kılacaktır. Rakamların da herkese bunlar son 7 ayda 35 milyar dolara yakın gerçek rezerv artmıştır ve bu ülkemizin gücünü göstermektedir. Kendilerine bunları anlattık.

Onlar da sağolsun dinlediler. Tekrar kendilerine teşekkür ediyorum.

DÖVİZ KURUNA KARŞI HAMLE YAPILACAK MI SORUSU

Döviz Kuru dünyada da şu an doların diğer paralar karşısındaki güçlü gelişimi önemli, hepsi etkiliyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak." dedi.

MERKEZ BANKASI'NDAKİ GÖREVDEN ALMALAR KİMİN TERCİHİ

Merkez Bankası'nda 3 ismin görevden alınmasıyla ilgili gelen soruyu cevaplayan Şahap Kavcıoğlu, şunları söyledi:

Bir kısmı arkadaşların, bir kısmı bizim tercihimiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntı varmış gibi yansıtılması MB'yi yıpratıyor. MB'nin rakamları açık ve nettir. MB'yi bu kadar çok konuşulur şekilde eleştirmek doğru değil, herkesi daha sağduyulu olmaya çalışıyoruz. Kılıçdaroğlu ve vekil arkadaşlarla hemfikiriz. Kendilerinden de rica ettiğimde olumlu karşıladılar. Biz MB'yi ve yaptıklarını anlattık. Kafalarınsa soru işaretleri varsa arayabileceklerini anlattık.

BUNUN ALTINDA BİR ŞEY ARAMAK DOĞRU DEĞİL

TCMB yıllardır faiz indirip arttırıyor. Bu arkadaşlar yıllardır burada görev yapıyorlar. Bir şey çıkarmak adına bu tür yorumlar doğru değil. Biz PPK olarak bu hafta tamamen 21'ine kadar teknik ekiple çalışacağız, verileri, gelişmeleri analiz ederek 21'inde bir karar vereceğiz. Kendi içimizde tartışıyoruz, doğal. Bir karar açıklıyoruz. Bu MB'nin kararı. Bugüne kadar pek çok arkadaş görevden ayrıldı, bundan sonra da ayrılabilir. Bunun altında bir şey aramak doğru değil. Süreç içinde gelişen bir görev değişimidir."