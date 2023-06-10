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Şahap Kavcıoğlu, BDDK'nın başına atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yeni başkanı oldu.

Şahap Kavcıoğlu, BDDK'nın başına atandı
Kamusaati
Kamusaati
10 Haziran 2023 Cumartesi 00:06

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda yeni dönem başlıyor...


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Şahap Kavcıoğlu, BDDK Başkanı olarak atandı.

Yine Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kavcıoğlu'ndan boşalan Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna ise Dr. Hafize Gaye Erkan getirildi.

Şahap Kavcıoğlu kimdir

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Baba adı Halit, anne adı Naime'dir.

Eğitim hayatı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Halkbank bölge koordinatörlüğü

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı.

Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüttü.

Galatasaray kongre üyesi

Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir.

2 kitabı var

'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

26. dönem Bayburt Milletvekili

Kavcıoğlu, 26. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili olarak görev yaptı.

20 Mart 2021 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Merkez Bankası Başkanlığına atandı.

Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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