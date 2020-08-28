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Sağlıkçılar, toplu taşıma ve tesislerden ücretsiz yararlanacak

Sağlık çalışanları toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı

Sağlıkçılar, toplu taşıma ve tesislerden ücretsiz yararlanacak
28 Ağustos 2020 Cuma 14:58

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma hizmetleri ve kamuya ait sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz olarak yararlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin ücretsiz ulaşım ve kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma hakkı uzatıldı.

Karar kapsamında, sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Ayrıca sağlık personelinden, mesai kaybını önlemek, zaman tasarrufu sağlamak ve yapılacak çağrılara süratle icabet etmek amacıyla görevli olduğu sağlık kuruluşuna yakın bulunan kamu sosyal tesislerinden yararlanmak isteyenler ile görevli olduğu sağlık kuruluşundan başka bir yere görevlendirilenler, söz konusu tarihe kadar kamuya ait sosyal tesislerde de ücretsiz kalabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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