Sağlık personeline yıpranma payı geldi mi?, Resmi Gazetede sağlık çalışanlarına 60 günlük yıpranma payı

Emeklilik tarihini etkileyen detaylardan biri de yıpranma payı. Çalıştığınız iş SGK'ya göre yıpranma hakkı olan bir meslek kategorisindeyse erken emeklilik mümkün oluyor. Sağlık çalışanları, cezaevi görevlileri gibi yeni mesleklerle yıpranma hakkı elde eden meslek sayısı da son dönemde arttı. 5 yıl yıpranma hakkı elde eden bir sağlık çalışanı, 2.5 yıl erken emekli olabiliyor. İşte yıpranma hakkı olan meslekler.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun fiili hizmet zammı maddesinde yapılan değişiklikle sağlık çalışanlarına 60 günlük yıpranma payı resmi gazetede yayımlandı.

Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ilave prim hakkı veriliyor. İlave primler, emeklilik için ihtiyaç duyulan primin erkenden tamamlanmasını sağladığı gibi emeklilik yaşını da öne çekiyor. Fiili hizmet süresi zammı olarak da bilinen yıpranma hakkından 45 işkolu yararlanıyor. Bu işleri yapanların zorluk derecesine göre mevcut primlerinin üzerine yıllık belli bir prim ekleniyor.

1 Ağustos 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan torba yasa ile Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usül ve esasları düzenleyen 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Fiili Hizmet Zammı” maddesine eklenen yeni bölüm ile belirtilen sağlık personeli için yılda 60 gün fiili hizmet zammı uygulanacak.

31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki sıra eklenmiştir.

Fiilî hizmet süresi zammı maddesi şu şekildedir!

Aşağıda belirtilen işyerlerinde ve işlerde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir. Çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için, tablonun (13) ve (14) numaralı sıralarında belirtilen sigortalılar hariç sigortalının kapsamdaki işyerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şarttır. Tablonun (10) numaralı sırasında belirtilen sigortalıların, fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları dönem içinde kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı aranmaz.

Aşağıdaki bentlerden birden fazlasına dahil olanlar için, en yüksek olan bentten fiilî hizmet süresi zammı uygulanır. Eklenen bölümle sağlık çalışanları için fiili hizmet zammı “yıpranma payı” yürürlüğe girdi.

Kapsamdaki İşler/İşyerleri; İnsan sağlığına ilişkin işler

Kapsamdaki Sigortalılar; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve EczanelerHakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar.

Eklenecek Gün Sayısı; 60.

MADEN İŞÇİSİ 180 GÜN DAHA FAZLA ÇALIŞMIŞ SAYILIYOR

Yıpranma hakkından kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar, polis, sağlık çalışanları ve milletvekilleri de yararlanıyor. Örneğin normal şartlarda 360 gün çalışılması gerekirken, cıva üretiminde çalışanlar bir yıl içinde 450 gün çalışmış sayılıyor. Madenlerde çalışanlar için bu süre daha fazla 180 gün, yani 6 ay. Yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi 360 gün çalıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulandığında 540 gün çalışmış sayılıyor; bu da emekliliği öne çekiyor.

5 YIL YIPRANMA HAKKI ELDE EDEN SAĞLIKÇI 2,5 YIL ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK

Sağlıkçılara tanınan yıpranma hakkı, 3 Ağustos 2018'den sonraki çalışmalara uygulanıyor. Sağlıkçılara çalıştıkları her 360 güne karşılık, 60 gün ilave edilecek. Sağlık çalışanları, yıpranma hakkı kapsamında 5 yıla kadar fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecek. 30 yıl çalışanlar, 35 yıl çalışmış kabul edilerek, emekli aylıkları 35 yıl hizmet üzerinden bağlanacak. Yaş haddinden de fiili hizmet süresi zammının yarısı oranında indirim yapılacak. Posta'da yer alan habere göre, 5 yıl yıpranma hakkı elde eden bir sağlık çalışanı, 2.5 yıl erken emekli olabilecek.

İNFAZ KORUMA MEMURU İÇİN 2017'DEN SONRASI GEÇERLİ

Ceza infaz kurumlarında çalışanlara sağlanan yılda 90 günlük yıpranmadan ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunanlar ile ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevliler yararlanabiliyor. İnfaz kurumu personeli için yıpranma, 25 Ağustos 2017'den sonraki çalışmaları için geçerli sayılıyor. Memurların yararlandıkları yıpranma sürelerine ayrıca emeklilik ikramiyesi ödeniyor.