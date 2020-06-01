Sağlık kurumu çalışanlarının toplu taşıma ve misafirhaneden ücretsiz yararlanma süresi uzatıldı

Yapılan düzenlemeye göre;

1- Toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilmek için ilgili belediyenin ayrıca karar alması gerekiyor. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca işletilen Başkentray, Marmaray ve İzban'da ayrıca bir karar alınmasına gerek bulunmuyor.

Ayrıca önceki genelgede yer alan "kamu sosyal tesisleri" ibaresi "misafirhane ve konaklama amaçlı kullanılan kamu sosyal tesislerinden (Eğitim ve dinlenme tesisleri hartiç olmak üzere)" şekinde değiştirilmiştir.

İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DÜZENLEME