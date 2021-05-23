esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0
is kanunu
is kanunu
0

Sağlık çalışanlarına 4 ay ek ödeme yapılacak

Sağlık çalışanlarına destek amacıyla 4 ay boyunca ek ödeme yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Sağlık çalışanlarına 4 ay ek ödeme yapılacak
23 Mayıs 2021 Pazar 14:17

Koronavirüs salgınından en çok olumsuz etkilenen meslek gruplarından olan sağlık çalışanları, salgınla mücadelede en ön saflarda canı pahasına mücadeleye devam ediyor.

Zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalışan sağlıkçıları maddi yönden biraz da olsa rahatlatacak "ek ödeme yönetmeliği" açıklandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 4 AY BOYUNCA EK ÖDEME

Resmi Gazete'de yayınlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Yeni düzenlemeye göre, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı, bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Sağlık çalışanlarına 4 ay ek ödeme yapılacak #1

İlginizi Çekebilir

v


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber