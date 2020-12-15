Sağlık Bilimleri Üniversitesi 407 akademik personel alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü; Profesör kadrosu, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına ilgili yönetmeliğin hükümlerince söz konusu pozisyonlarda toplam 407akademik personel alacak.
Öğretim üyeliği kadroları için ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği başvuru formunu, özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik belgesi ile başvuru formunda istenen diğer belgelere bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği (USB) ekleyerek hazırladıkları dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvuru formunu, özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgesi ile başvuru formunda istenen diğer belgelere bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (USB) ekleyerek hazırladıkları dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; diğer kadrolar için ilgili Fakültelere şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az, tezli yüksek lisans derecesine sahip olması gerekir. Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi kadroları yabancı dil şartından muaftır. Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili birime başvuru formunda istenen belgeler ile şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi
Başvuruları Sınav Takvimi
İlan Yayım Tarihi : 15.12.2020
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklanma Tarihi : 05.01.2021
Başvuru Başlangıç Tarihî : 15.12.2020
Giriş Sınavı Tarihi : 08.01.2021
Son Başvuru Tarihi : 29.12.2020
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 13.01.2021
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : http://www.sbu.edu.tr/
Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar
- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
- Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Rektörlüğümüz ve İlgili Birimlerimizce oluşturulacak "Ön İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu" tarafından ön incelemeye alınacak olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya iptal edilecektir.
- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince asgari koşullarını sağlanmış olması gerekmektedir.
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
- Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi atama işlemleri "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca yapılacaktır.
- Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
- İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.
NOT: - Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.
- SUAM (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)
|SIRA NO
|BİRİM
|BÖLÜM
|ANABİLİM DALI / PROGRAM
|UNVAN
|DRC
|ARANAN ŞARTLAR
|1
|Adana Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Gastrointestinal kanserler ile ilgili genetik çalışmaları olmak. Karaciğer nakli, böbrek nakli ve robotik cerrahi alanında deneyimi olmak.
|2
|Adana Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
|Profesör
|1
|IVF sertifikasına sahip olmak. Transobturator tape işleminin cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi ile ilgili
çalışması olmak.
|3
|Adana Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Enfeksiyon Hastalıkları
|Profesör
|1
|Bruselloz, ekstrapulmoner tüberküloz, kemik ve eklem enfeksiyonları konusunda çalışmaları olmak.
|4
|Adana Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
|Hepatoloji ve pankreatobilier, inflamatuar barsak
hastalıkları ve Kolon Ca taraması ile ilgili çalışmaları olmak. ERCP ve Endosonografi deneyimi olmak.
|5
|Adana Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
|ESMO ve Onkolojik klinik çalışmalar sertifikasına sahip olmak. Meme kanseri ve trastuzumab direnci ile ilgili çalışması olmak.
|6
|Adana Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)
|Profesör
|1
|Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Ülseratif kolit, Bifidobakteri ve kolon kanseri ilgili çalışmaları
olmak.
|7
|Adana Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Radyoloji
|Profesör
|1
|Toraks ve abdominal radyoloji ile ilgili deneyimi ve
çalışmaları olmak. Kardiak MR konusunda yurt dışında eğitim almış olmak.
|8
|Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Yoğun Bakım yan dal Uzmanı olmak. Göğüs cerrahisi ve girişimsel pulmonoji anestezileri ile ilgili çalışmaları olmak.
|9
|Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göğüs Cerrahisi
|Profesör
|1
|Pulmoner arteriyovenöz malformasyonların cerrahi tedavisi konusunda çalışması olmak.
|10
|Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Göğüs Hastalıkları
|Profesör
|1
|Tüberküloz ve dirençli tüberküloz konusunda çalışmaları olmak.
|11
|Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Göğüs Hastalıkları
|Profesör
|1
|İmmünoloji ve alerji hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Obstrüktif akciğer hastalıklarında kullanılan inhaler cihazların kullanımı ve spirometrik incelemelerin uluslararası kriterlere uygunluğu
konularında çalışması olmak.
|12
|Ankara Dışkapı
Yıldırım Beyazıt SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Anestezi anksiyetesi ve havayolu ile ilgili çalışmaları olmak.
|13
|Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
|Profesör
|1
|Hipoksinin işitme üzerine etkileri konusunda çalışması olmak.
|14
|Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Ortopedi ve Travmatoloji
|Profesör
|1
|Ayak ve ayak bileği yaralanmalarında Wide-Awake cerrahi konusunda çalışmaları olmak.
|15
|Ankara Dışkapı
Yıldırım Beyazıt SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Üroloji
|Profesör
|1
|Testiküler hasar ve oksidatif strese nalokson'un etkisi konusunda deneysel çalışması olmak.
|16
|Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Anestezi ve analjezi alanında, gabapentin ile postspinal başağrısında çalışması olmak.
|17
|Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Aile Hekimliği
|Profesör
|1
|Yaşlı diyabetik kadınlarda hematolojik parametrelerin kemik mineral yoğunluğu ile İlişkisi
konusunda çalışması olmak.
|18
|Ankara Dışkapı
Yıldırım Beyazıt SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|Obstrüktif uyku apnesinde nazal sürekli pozitif hava
yolu basıncı tedavisinin endotel fonksiyonlarına etkisi konusunda çalışması olmak.
|19
|Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Radyoloji
|Profesör
|1
|Nanopartiküller kullanılarak MRG ile tümör görüntüleme konusunda deneysel çalışması olmak.
|20
|Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Antisoysal kişilik bozukluğunun klinik özellikleri, bilişsel profili ve tedavisi konularında çalışmaları
olmak.
|21
|Ankara Dışkapı
Yıldırım Beyazıt SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Zor hava yolunda videolaringoskopların kullanımı ve
ultrasonografi eşliğinde periferik sinir bloğu konularında çalışmaları olmak.
|22
|Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Beyin ve Sinir Cerrahisi
|Profesör
|1
|Parkinson cerrahisi ve derin beyin stimülasyonu uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.
|23
|Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Açık fıtık onarımında ideal mesh boyutu hakkında çalışması olmak.
|24
|Ankara Dışkapı
Yıldırım Beyazıt SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Üroloji
|Profesör
|1
|Metabolik sendromun ürolojik hastalıkların tedavileri üzerine etkileri konusunda çalışması olmak.
|25
|Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Üroloji
|Profesör
|1
|Alfa reseptör alt tiplerinin insan ve hayvan renal pelvisinde dağılımı konusunda çalışması olmak.
|26
|Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Deri ve Zührevi Hastalıkları
|Profesör
|1
|Vitiligo hastalarında göz kuruluğu ve Nd-YAG lazer ile tırnak psoriasisi tedavisi konularında çalışmaları
olmak.
|27
|Ankara Dışkapı
Yıldırım Beyazıt SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
|Geriatrik hastalarda yutma bozuklukları konusunda çalışmaları olmak.
|28
|Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
|İleri girişimsel endoskopik işlemler ve obezite tedavisinde intragastrik balon uygulaması konusunda çalışmaları olmak.
|29
|Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|Ekokardiyografik koroner akım rezervi ve mikrovasküler fonksiyonlar konusunda çalışmaları
olmak.
|30
|Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Yoğun bakımda hematolojik kanserli hastalarda santral venöz katater tercihleri konusunda çalışması olmak.
|31
|Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Algoloji yan dal uzmanı olmak. Palyatif bakımda deliriumla ilgili çalışması olmak.
|32
|Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Beyin ve Sinir Cerrahisi
|Profesör
|1
|Siyatik sinir onarımında insan ve rat amniyotik membranı kullanımının etkisi konusunda çalışması olmak.
|33
|Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Cerrahi onkoloji yan dal uzmanı olmak. Tiroid kanserleri konusunda çalışmaları olmak.
|34
|Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Fonksiyonel karın ağrısında psikometrik durum tespiti konusunda çalışması olmak.
|35
|Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Tıbbi Patoloji
|Profesör
|1
|Farklı tümörlerde infiltre lenfositler ve apoptozis ile ilişkili proteinler konusunda çalışmaları olmak.
|36
|Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Tıbbi Patoloji
|Profesör
|1
|Meme kanseri histopatolojik tiplerinin özellikleri ve gastrointestinal sistem tümörlerinin immünfenotipik özellikleri konusunda çalışmaları olmak.
|37
|Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Enfeksiyon Hastalıkları
|Profesör
|1
|Kronik Hepatit B enfeksiyonu ile sitokin gen polimorfizmi ilişkisi konusunda çalışmaları olmak.
|38
|Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)
|Profesör
|1
|Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Özefagus kanserinde risk faktörleri ile ilgili çalışması olmak.
|39
|Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Radyoloji
|Profesör
|1
|Mikropure görüntüleme ve çocukluk çağı nazofarinks karsinomunda MRG çalışmaları olmak.
|40
|Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Çocuk Cerrahisi
|Profesör
|1
|Gastroşizis'in mortalitesi, morbiditesi ile ilgili ve yenidoğan cerrahisi konularında çalışmaları olmak.
|41
|Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Metabolizma yan dal uzmanı olmak. Mukopolisakkaridoz hastalarında enzim replasman tedavisinin etkinliği konusunda çalışması olmak.
|42
|Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Kardiyolojisi)
|Profesör
|1
|Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Çocukluk çağında aortik kasp VES/VT ablasyonları konusunda çalışması olmak.
|43
|Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
|Profesör
|1
|Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Over kanserlerini taklit eden peritoneal tüberküloz olguları konusunda çalışması olmak.
|44
|Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Neonatoloji yan dal uzmanı olmak. Neonatal sepsis tanısı, takibi ve mortalite öngörüsü konusunda çalışması olmak.
|45
|Ankara Gaziler Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
|Ateşli silah yaralanmalarına bağlı spinal kord yaralanmaları ile ilgili çalışması olmak.
|46
|Ankara Gülhane
SUAM
|Cerrahi Tıp
Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Meme ve kolon kanserlerinde myeloid baskılayıcı
hücreler konusunda çalışması olmak.
|47
|Ankara Gülhane SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Preeklampsi şiddetini ön görmede nötrofil/lenfosit oranı ve platelet/lenfosit oranının önemi ile ilgili çalışması olmak.
|48
|Ankara Gülhane
SUAM
|Cerrahi Tıp
Bilimleri
|Plastik, Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahisi
|Profesör
|1
|Ağız yüz çene cerrahisi uzmanı olmak.
|49
|Ankara Gülhane SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Tıbbi Patoloji
|Profesör
|1
|Antioksidan sistemin ve apoptotik proteinlerin farklı organ tümörlerine etkileri konusunda çalışması
olmak.
|50
|Ankara Gülhane SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Tıbbi Patoloji
|Profesör
|1
|Rektum tümörü rezeksiyonlarında diseke edilen lenf nodu sayısına etki eden faktörler konusunda çalışması olmak.
|51
|Ankara Gülhane
SUAM
|Cerrahi Tıp
Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve
Doğum
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Doğum indüksiyonu ve intrauterin gelişme geriliği
konusunda çalışmaları olmak.
|52
|Ankara Gülhane SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Travma sonrası stres bozukluğu tanısı alan hastaların uyku yapısındaki değişiklikler konusunda çalışması
olmak.
|53
|Ankara Gülhane SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Acil Tıp
|Profesör
|1
|Karbonmonoksit zehirlenmelerinde nöropsikiyatrik bozukluklar ve risk faktörleri konusunda çalışması olmak.
|54
|Ankara Gülhane SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Yenidoğan yan dal uzmanı olmak. Yenidoğan bebeklerde koroner arter çaplarının değerlendirilmesi
konusunda çalışması olmak.
|55
|Ankara Gülhane SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Deri ve Zührevi Hastalıkları
|Profesör
|1
|Deri hastalıklarında RAGE ekspresyonu konusunda çalışmaları olmak.
|56
|Ankara Gülhane SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları (Nefroloji)
|Profesör
|1
|Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Donör böbrek fonksiyonlarının transplantasyon sonrası böbrek fonksiyonlarına etkisi konusunda çalışmaları olmak.
|57
|Ankara Gülhane SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Nöroloji
|Profesör
|1
|Triptan aşırı kullanımına bağlı baş ağrısı tedavisinde sinir blokajı konusunda çalışması olmak.
|58
|Ankara Gülhane SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Radyoloji
|Profesör
|1
|Nöroradyoloji sertifikası olmak. Fulminan karaciğer yetmezliği olan çocukların BT bulguları konusunda çalışması olmak.
|59
|Ankara Gülhane SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Radyoloji
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Radiomics alanında sertifikası ve çalışmaları bulunmak. Pankreasın girişimsel radyolojisi
konusunda çalışmaları olmak.
|60
|Ankara Keçiören SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Kolon kanserinde enzim ekspresyonu konusunda çalışması olmak.
|61
|Ankara Keçiören SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Ortopedi ve Travmatoloji
|Profesör
|1
|Erişkin displazik kalça çıkıklarının tedavisinde sınıflandırma ve vasküler anatomi ile ilgili
çalışmaları olmak.
|62
|Ankara Keçiören SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Ortopedi ve Travmatoloji (El Cerrahisi)
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Hasta mizaçlarının karpal tünel cerrahisi klinik sonuçları üzerine etkisi ve lateral epikondilit tedavisinde PRP uygulaması konularında çalışması
olmak.
|63
|Ankara Keçiören SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Acil Tıp
|Profesör
|1
|Kan bağışı sonrası donörlerin volüm
değerlendirmesinde perfüzyon indesklerinin kullanılması konusunda çalışması olmak.
|64
|Ankara Keçiören SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Neonatoloji)
|Profesör
|1
|Yenidoğan yan dal uzmanı olmak. Neonatal atheroskleroz konusunda çalışması olmak.
|65
|Ankara Keçiören SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları)
|Profesör
|1
|Endokrin ve Metabozlima hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Türk gebelerde trimester spesifik tiroid fonksiyon referans değerleri konusunda çalışması
olmak.
|66
|Ankara Keçiören
SUAM
|Dahili Tıp
Bilimleri
|İç Hastalıkları
(Gastroenteroloji)
|Profesör
|1
|Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Helicobacter
Pylori konusunda çalışması olmak.
|67
|Ankara Keçiören SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları (Nefroloji)
|Profesör
|1
|Böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda intrarenal renin-anjiotensin sisteminin hipertansiyon ile İlişkisi konusunda çalışması olmak.
|68
|Ankara SUAM
|Cerrahi Tıp
Bilimleri
|Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
|Profesör
|1
|Pediyatrik hastalarda Sugammadex kullanımı
konusunda çalışması olmak.
|69
|Ankara SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Lidokainin propofol enjeksiyon ağrısını gidermede ve intravenöz rejyonel anestezide etkileri konusunda
çalışmaları olmak.
|70
|Ankara SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Deksmedetomidinin iskemi-reperfüzyon hasarına olan koruyucu etkisi konusunda deneysel çalışması olmak.
|71
|Ankara SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Algoloji yan dal uzmanı olmak. Raynaud
Fenomeninde stellat ganglion blokajı konusunda çalışması olmak.
|72
|Ankara SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Beyin ve Sinir Cerrahisi
|Profesör
|1
|Normal basınçlı hidrosefalili hastalarda lumboperitoneal şant uygulamasının etkisi konusunda
çalışması olmak.
|73
|Ankara SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Nervus vagus’ un cerrahi sırasında korunmasının bilier fonksiyonlar üzerine etkileri konusunda çalışması olmak.
|74
|Ankara SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı üzerine propolisin etkileri konusunda çalışması olmak.
|75
|Ankara SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göz Hastalıkları
|Profesör
|1
|Retina ganglion hücre kompleksine antiepileptik ilaç etkisi konusunda çalışması olmak.
|76
|Ankara SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göz Hastalıkları
|Profesör
|1
|Evisserasyon ile ilgili çalışması olmak.
|77
|Ankara SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göz Hastalıkları
|Profesör
|1
|Parkinson ilaçlarının korneadaki antioksidan düzeylerine etkisi konusunda çalışması olmak.
|78
|Ankara SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
|Profesör
|1
|Ağız,yüz ve çene cerrahisi uzmanı olmak. Tacrolimusun fasiyal sinir hasarlanması üzerine etkileri konusunda deneysel çalışması olmak.
|79
|Ankara SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
|Profesör
|1
|Kronik nonspesifik farenjitli hastalarda Helicobacter Pylori varlığının tespit edilmesi konusunda çalışması
olmak.
|80
|Ankara SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Hematolojisi ve
Onkolojisi)
|Profesör
|1
|Pediatrik Hematoloji-Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Aferez ünitesi sorumlusu sertifikasına sahip olmak.
|81
|Ankara SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Deri ve Zührevi Hastalıkları
|Profesör
|1
|Vitiligoda gözyaşı fonksiyonları konusunda çalışması olmak.
|82
|Ankara SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Enfeksiyon Hastalıkları
|Profesör
|1
|Yoğun bakım ünitelerinde MRSA suşlarında VISA- VRSA araştırılması ve antibiyotik duyarlılıklarının
saptanması konusunda çalışması olmak.
|83
|Ankara SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Enfeksiyon Hastalıkları
|Profesör
|1
|HIV/AIDS konusunda çalışması olmak.
|84
|Ankara SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Enfeksiyon Hastalıkları
|Profesör
|1
|Bakteri adheransı ve viral hepatitlerin karaciğer patolojisi ile ilgili çalışmaları olmak.
|85
|Ankara SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
|Diyabetes Mellitus ve obezitede adipositokinler ile ilgili çalışması olmak.
|86
|Ankara SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|Stabil angina pektorisli genç hastalarda böbrek fonksiyon bozukluğu ve koroner arter hastalığı ilişkisi konusunda çalışması olmak.
|87
|Ankara SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Nükleer Tıp
|Profesör
|1
|RAI tedavisinin zararlı etkilerine karşı antioksidanların etkisi konusunda çalışması olmak.
|88
|Ankara SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Radyoloji
|Profesör
|1
|Koroner Ca Skoru sıfır olan hastalarda Koroner BT anjiyografi bulguları konusunda çalışması ve kardiyak görüntüleme sertifikası olmak.
|89
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Akupunktur sertifikası olmak ve lazer akupunkturun intraoperatif kullanımı konusunda çalışması olmak.
|90
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Algoloji yan dal uzmanı olmak. İnguinal herniorafilerde paravertebral blok konusunda çalışmaları olmak.
|91
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Anesteziyolojide kardiyak değerlendirme testleri ve ağrı konusunda çalışmaları olmak.
|92
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Yoğun bakım uzmanı olmak. Gebelik ve COVID-19 birlikteliği ile ilgili çalışması olmak.
|93
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. Akciğer nakli anestezisi ile ilgili çalışmaları olmak.
|94
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Volatil anesteziklerin VIMA Yöntemi ile QT dispersiyonuna etkisi konusunda çalışması olmak.
|95
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Aort cerrahisinde serebral koruma yöntemleri ve nöromonitörizasyon konularında çalışmaları olmak.
|96
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Gen polimorfizminin myokardial iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine etkisi ve Fentanilin yan etkileri ile gen polimorfizmi ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.
|97
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Algoloji yan dal uzmanı olmak. Lomber disk cerrahisinde postoperatif ağrının faset eklem infiltrasyon anestezisi ile azaltılması konusunda çalışması olmak.
|98
|Ankara Şehir
SUAM
|Cerrahi Tıp
Bilimleri
|Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
|Profesör
|1
|Kalp cerrahisi sonrası atrial fibrilasyon ve deliryum
üzerine çalışması olmak.
|99
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Transözefagiyal ekokardiografi kullanabilme sertifikası ve spinal kord hasarı ile ilgili deneysel
çalışmaları olmak.
|100
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Travmatik beyin hasarı ve palyatif bakım konularında çalışmaları olmak.
|101
|Ankara Şehir
SUAM
|Cerrahi Tıp
Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Akut pankreatitte TWEAK seviyeleri üzerine
çalışması olmak.
|102
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Tiroid cerrahisinde sinir monitorizasyonu konusunda eğitim almış ve tiroid-paratiroid cerrahisi ile ilgili
çalışmaları olmak.
|103
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Methimazolün karaciğer iskemi-reperfüzyon hasarında akciğeri koruyucu etkisi konusunda deneysel çalışması olmak.
|104
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Meme kanserinde koruyucu cerrahi sonrası kavite
sınır pozitifliğine etki eden faktörler konusunda çalışması olmak.
|105
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Cerrahi onkoloji yan dal uzmanı olmak. Kompozit doku nakli ve ileri robotik cerrahi sertifikalarına sahip
olmak.
|106
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Laparoskopik damar kapayıcıların safra yolları üzerindeki etkinliği üzerine çalışması olmak.
|107
|Ankara Şehir
SUAM
|Cerrahi Tıp
Bilimleri
|Göz Hastalıkları
|Profesör
|1
|Multipl sklerozlu çocuklarda göz bulguları ve
asteroid hiyalozis konularında çalışmaları olmak.
|108
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göz Hastalıkları
|Profesör
|1
|Retina hastalıklarında oksidatif stres ve inflamasyon konusunda çalışmaları olmak.
|109
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göz Hastalıkları
|Profesör
|1
|İntraoperatif gevşek iris sendromu, prostaglandin analogları ve derin sklerektomi konularında çalışmaları olmak.
|110
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
|Profesör
|1
|Kadın doğum alanında kullanılan cerrahi alet patenti olmak.
|111
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
|Profesör
|1
|Üreme sağlığı konusunda çalışmaları ve robotik cerrahi sertifikası olmak.
|112
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
|Profesör
|1
|Preterm eylem tehdidinde servikal belirteçlerin tanısal değeri üzerine çalışması olmak.
|113
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
|Profesör
|1
|Anne ölümleri, fetal USG ve deney hayvanlarında hastalık modelleri konusunda çalışmaları olmak.
|114
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
|Profesör
|1
|Adolesan ve genç yaştaki teratomlu hastalarda tümör belirteçleri ve tümör özellikleri konusunda çalışması
olmak.
|115
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
(Jinekolojik Onkoloji
Cerrahisi)
|Profesör
|1
|Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Uterin düz kas tümörlerinde leptin düzeyleri konusunda çalışması olmak.
|116
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Profesör
|1
|Kalp nakli konusunda çalışmaları olmak.
|117
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
|Profesör
|1
|Tıkayıcı uyku apneli hastalarda ileri oksidasyon protein ürünleri , koku fonksiyonları ve TWEAK
düzeyleri ile ilgili çalışmaları olmak.
|118
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
|Profesör
|1
|Alt dudak kanserinin tedavisinde estetik ve fonksiyonel sonuçlar konusunda çalışması olmak.
|119
|Ankara Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Ortopedi ve Travmatoloji
|Profesör
|1
|Deneysel olarak osteomiyelit tedavisinde kemik greftlerine antibiyotik ve bifosfonat yüklemesi ve osteomiyelitin radyolojik değerlendirilmesi konularında çalışmaları olmak.
|120
|Ankara Şehir
SUAM
|Cerrahi Tıp
Bilimleri
|Üroloji
|Profesör
|1
|İnsan ve rat korpus kavernosumu ile ilgili deneysel
çalışmaları olmak.
|121
|Ankara Şehir
SUAM
|Dahili Tıp
Bilimleri
|Acil Tıp
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Zehirlenen bireylerde hemodiyaliz ve hemoperfüzyon
uygulamaları üzerine çalışması olmak.
|122
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Çocuk nöroloji yan dal uzmanı olmak. Çocukluk çağı idiopatik otonomik epilepsilerle ilgili çalışması olmak.
|123
|Ankara Şehir
SUAM
|Dahili Tıp
Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
|Profesör
|1
|Nekrotizan enterokolitte bitkisel tedaviler konusunda
deneysel çalışması olmak.
|124
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Çocukluk çağında doku Doppler ve strain ekokardiyografi
konularında çalışmaları olmak.
|125
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Çocuk alerji ve immünoloji yan dal uzmanı olmak. Astımlı çocukların hastalıklarıyla ilgili eğitimi ve okulda yaşadığı zorluklarla ilgili çalışması olmak.
|126
|Ankara Şehir
SUAM
|Dahili Tıp
Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
|Profesör
|1
|Henoch Schönlein Purpura hastalığı ve Renal
Nutcracker sendromu konularında çalışmaları olmak.
|127
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. COVID- 19 enfeksiyonu geçiren çocuklarda aritmi riskinin
değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak.
|128
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Çocuk hematoloji - onkoloji yan dal uzmanı olmak. Çocukluk çağı kemik ve yumuşak doku sarkomları konusunda çalışması olmak.
|129
|Ankara Şehir
SUAM
|Dahili Tıp
Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
|Profesör
|1
|Anne sütünün besin içeriği konusunda çalışmaları
olmak.
|130
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Yenidoğan bebeklerde ışık pletismografisi ile solunum parametrelerinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
|131
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Kardiyolojisi)
|Profesör
|1
|Çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Obstetrik kolestaziste fetal aritmi konusunda çalışması olmak.
|132
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları (Neonatoloji)
|Profesör
|1
|Neonatoloji yan dal uzmanı olmak. Prematüre
bebeklerde kranial görüntüleme konusunda çalışmaları olmak.
|133
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Deri ve Zührevi Hastalıkları
|Profesör
|1
|Melazma ve tiroid otoimmünitesi ilişkisi konusunda çalışması olmak.
|134
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Deri ve Zührevi Hastalıkları
|Profesör
|1
|Diabetes mellitus'da saptanan deri hastalıkları ve tümörleri konusunda çalışmaları olmak.
|135
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
|Ulnar nöropatili ve omurilik yaralanmalı hastalarda kas iskelet sistemi ultrasonu ve EMG ile ilgili çalışmaları olmak.
|136
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
|Serebral palside fonksiyonel elektriksel stimulasyon ve sanal gerçeklik çalışmaları olmak.
|137
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
|Onkolojik rehabilitasyon, kardiyopulmoner rehabilitasyon ve ankilozan spondilit konularında
çalışmaları olmak.
|138
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
|Hemiplejik hastalarda üst ekstremite Doppler USG değerlendirmesi ile ilgili çalışması olmak.
|139
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
|Nörolojik rehabilitasyon, elektrofizyoloji ve romatizmal hastalıklar konusunda çalışmaları olmak.
|140
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
|Serebral palsili hastalarda at binme tedavisi ve üriner disfonksiyonları ile ilgili çalışmaları olmak.
|141
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
|Romatizmal hastalıkların D vitamini ile ilişkisi konusunda çalışması olmak.
|142
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
|Lenfödem ile geriatrik rehabilitasyon konularında çalışmaları olmak.
|143
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
|Psöriazisli hastalarda ultrason görüntüleme ile kas- iskelet sistemi tutulumu konusunda çalışması olmak.
|144
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)
|Profesör
|1
|Otoimmün hepatit ve primer bilier siroz ile örtüşen sendromları konusunda çalışması olmak.
|145
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)
|Profesör
|1
|ERCP ilişkili duodenal retroperitoneal
perforasyonların stent ile tedavisi ve endoskopik ampullektomi konularında çalışmaları olmak.
|146
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)
|Profesör
|1
|Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. İnflamatuvar barsak hastalığı ve endoskopik ultrasonografi konusunda çalışmaları olmak.
|147
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji)
|Profesör
|1
|Tıbbi onkoloji yan dal uzmanı olmak. Kolorektal kanserde monoklonal antikorun endotel fonksiyonuna
etkisi ile ilgili çalışması olmak.
|148
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|İyatrojenik femoral psödoanevrizmaların stetoskop
kılavuzluğunda noninvaziv tedavisi konusunda çalışması olmak.
|149
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|Yapay kalp cihazlarının beyin kan akımları üzerinde etkisi ve pulmoner hipertansiyon hastalarının kalp nakline adaylığı ile ilgili çalışmaları olmak.
|150
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|Pulmoner venlerin ekokardiyografik olarak görüntülenmesi ile ilgili çalışmaları olmak.
|151
|Ankara Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Nükleer Tıp
|Profesör
|1
|Macleod Sendromu olan hastalarda perfüzyon ventilasyon sintigrafisi ile MR Anjiografi tekniğinin karşılaştırılması ile ilgili çalışmaları olmak.
|152
|Ankara Ulucanlar Göz SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göz Hastalıkları
|Profesör
|1
|Şaşılık, Retina ve Fako Parametri konularında çalışmaları olmak.
|153
|Ankara Ulucanlar Göz SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göz Hastalıkları
|Profesör
|1
|Optik pit seröz dekolmanında iki farklı cerrahi sonuçlarının karşılaştırması konusunda çalışması olmak.
|154
|Ankara Ulucanlar Göz SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göz Hastalıkları
|Profesör
|1
|Tıbbi retina, cerrahi retina ve oküler travma konularında çalışmaları olmak.
|155
|Ankara Ulucanlar Göz SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göz Hastalıkları
|Profesör
|1
|Obsesif kompülsif bozuklukta enflamasyon biyobelirteçi olarak koroid vaskülarite indeksi ile
ilgili çalışması olmak.
|156
|Antalya SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Ortopedi ve Travmatoloji
|Profesör
|1
|Pelvis-asetabulum kırıkları cerrahisinde eğitici
düzeyinde deneyimi olmak. Kalça artroplastisi ile ilgili deneyimi ve çalışmaları olmak.
|157
|Antalya SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Tıbbi Patoloji
|Profesör
|1
|Mesane ürotelyal karsinomunda ve astrositomalarda moleküler çalışmaları olmak.
|158
|Antalya SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Kardiyak rabdomiyomlar ve antrasiklin kardiyotoksisitesi konularında çalışmaları olmak.
|159
|Antalya SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Enfeksiyon Hastalıkları
|Profesör
|1
|Hastane temizlik ve dezenfeksiyonunda yeni yöntemler hakkında çalışmaları olmak. Yoğun bakım
enfeksiyonları ile ilgili deneyimi olmak.
|160
|Antalya SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Enfeksiyon Hastalıkları
|Profesör
|1
|Yoğun bakımda kan dolaşımı enfeksiyonlarının azaltılmasına yönelik müdahale çalışması olmak. Salgın analizi ve piyojenik vertebral osteomyelit
tedavileri konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
|161
|Antalya SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
|Çocukluk çağı nöromusküler hastalıkların izlem ve rehabilitasyonu konusunda deneyimli olmak.
Musküler distrofilerde değerlendirme ve yaşlı nüfustaki osteoartiküler hastalıklarda egzersiz
konularında çalışmaları olmak.
|162
|Antalya SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
|Romatoloji yan dal uzmanı olmak. Romatolojik endikasyonlarda kullanılan hidroksiklorokinin toksik (retinotoksik) etkileri konusunda deneyimi ve
çalışmaları olmak.
|163
|Bursa Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Laparaskopik cerrahilerde anestezi yönetimi ve akut postoperatif ağrı ile İlgili çalışmaları olmak.
|164
|Bursa Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Beyin ve Sinir Cerrahisi
|Profesör
|1
|Kafa kaidesi cerrahisi ilgili yurtdışında eğitim almış
olmak. Nörotravma ve Glial tümörlerle ilgili çalışmaları olmak.
|165
|Bursa Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
|Profesör
|1
|Plasenta invazyon anomalilerinin cerrahi tedavisi ile ilgili çalışması olmak. Jinekolojik kanser cerrahisi ve ürojinekolojik operasyonlada deneyimi olmak.
|166
|Bursa Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Ortopedi ve Travmatoloji
|Profesör
|1
|Total diz protezinde tibial komponent pozisyonu üzerine çalışmaları olmak. Ortopedik cerrahide etik
ve aydınlatılmış onam üzerine çalışmaları olmak.
|167
|Bursa Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Oksidatif stres konusunda insan çalışmaları ve hayvan deneyleri yapmış olmak.
|168
|Bursa Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları (Çocuk Kardiyolojisi)
|Profesör
|1
|Çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak.
|169
|Bursa Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nefroloji)
|Profesör
|1
|Çocuk nefrolojisi yan dal uzmanı olmak. Çocuklarda renal transplantasyon konusunda deneyimi olmak.
Çocuklarda vezikoüreteral reflü genetiği üzerinde
çalışmaları olmak.
|170
|Bursa Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Nöroloji
|Profesör
|1
|Global serebral iskemi, otoimmün ensefalit ve
kemoterapötiklerin nörotoksik etkileri üzerine deneysel çalışmaları olmak.
|171
|Bursa Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Nöroloji
|Profesör
|1
|Epilepsi ile ilgili deneysel çalışması olmak. Pulmoner ve genitoüriner sistem konularında nörofizyolojik çalışmaları olmak.
|172
|Bursa Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Nöroloji
|Profesör
|1
|Klinik nörofizyoloji yan dal uzmanı olmak. Multiple skleroz genetiği alanında ve flavonoidlerle deneysel
çalışmaları olmak.
|173
|Bursa Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Radyoloji
|Profesör
|1
|Beyin ve pelvik patolojilerde MR Spektroskopi üzerine çalışmaları olmak.
|174
|Bursa Yüksek İhtisas SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Ortopedik cerrahilerde lumbal plexus, siyatik sinir bloğu kullanımıyla ilgili çalışmaları olmak. Travma cerrahilerinde sinir yaralanmalarını azaltmak için
sinir stimülatörü kullanımı ile ilgili çalışması olmak.
|175
|Bursa Yüksek İhtisas SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Üroloji
|Profesör
|1
|Böbrek nakli konusunda deneyimli olmak ve ESWL tedavisinde taş kırılabilirliğini öngörebilme üzerine in vitro çalışma yapmış olmak.
|176
|Bursa Yüksek İhtisas SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Acil Tıp
|Profesör
|1
|Sentetik uyuşturucu kullanımı nedeniyle acil servise başvuran hastalarda gen polimorfizmi ile ilgili
çalışması olmak.
|177
|Bursa Yüksek İhtisas SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
|Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Farmakoloji doktorası olmak. Obezite nörofarmakolojisi ve yeme bağımlılığı üzerine
çalışmaları olmak.
|178
|Bursa Yüksek İhtisas SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
|Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Renal amiloidozda
görülen proteinürilerin tedavisi konusunda çalışmaları olmak.
|179
|Bursa Yüksek İhtisas SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Psikodrama grup terapisi ve aile terapisi üzerine sertifikası olmak. Şizofrenide bilişsel işlevlere ilişkin çalışmaları olmak.
|180
|Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Meme kanseri ve mide kanseri olmak üzere kanser cerrahisi ve kanser genetiği üzerine çalışmaları
olmak.
|181
|Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|Renin anjiyotensin aldosteron sistemi ile ilişkili genlerin kardiyovasküler hastalıklar ve karotis arterleri üzerindeki etkileri ile ilgili çalışmaları
olmak. Kardiyak rehabilitasyon sertifikası olmak.
|182
|Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
|Profesör
|1
|Parotis bezi, alerjik rinit, septorinoplasti ve
tonsillektomi sonrası ağrı kontrolü ile ilgili çalışmaları olmak.
|183
|Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Kardiyolojisi)
|Profesör
|1
|Aktif juvenil idiopatik artritli çocuklarda doku Doppler ekokardiyografi ve pulse Doppler ekokardiyografi ile diyastolik fonksiyon
değerlendirmesi üzerine çalışmaları olmak.
|184
|Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Deri ve Zührevi Hastalıkları
|Profesör
|1
|Türkiye'de yaşayan lipoid proteinosis’li hastalarda ECM1 gen mutasyonu hakkında çalışması olmak. COVID 19’un deri bulguları hakkında çalışması
olmak.
|185
|Erzurum Bölge SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Çocukluk pulmoner hipertansiyonu ile ilgili çalışmaları olmak. Sağlıklı prematüre bebeklerde antioksidan olarak paraoxanase ve arylesterase
değerlerini inceleyen çalışması olmak.
|186
|Erzurum Bölge SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Endokrinolojisi)
|Profesör
|1
|Çocuk endokrinoloji yan dal uzmanı olmak. Yenidoğan diabeti ve hiperaldosterizm üzerine çalışmaları olmak.
|187
|Erzurum Bölge SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
|Metabolik sendromlu hemodiyaliz hastalarında azalmış kemik mineral yoğunluğuna yol açan risk
faktörleriyle ilgili çalışması olmak.
|188
|Eskişehir Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
|Profesör
|1
|Ses sağlığı ile ilgili çalışmaları olmak.
|189
|Gülhane Tıp Fakültesi
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Beyin ve Sinir Cerrahisi
|Profesör
|1
|Kranial fibröz displazilerde bilgisayar tabanlı cerrahi
planlama ve kişiye özel kranioplasti ameliyatları konusunda çalışması olmak.
|190
|Gülhane Tıp Fakültesi
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
|Profesör
|1
|Endometriozis patogenezini açıklamaya yönelik çalışması olmak.
|191
|Gülhane Tıp Fakültesi
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
|Profesör
|1
|Horlama ve uyku apnesi için uygulanan faringeal cerrahilerin Nazalans Skoru üzerine etkileri
konusunda çalışmaları olmak.
|192
|Gülhane Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Çocuk gastroentereloji yan dal uzmanı olmak. Çölyak hastalığı olan çocuklarda fekal kalprotektin düzeyleri
konusunda çalışması olmak.
|193
|Gülhane Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp Bilimleri
|Göğüs Hastalıkları
|Profesör
|1
|Endobronşial valf ile akciğer hacim küçültücü işlemlerin erken komplikasyonlarının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
|194
|Gülhane Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
(Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları)
|Profesör
|1
|Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları yan dal
uzmanı olmak. Pseudohipoparatiroidizm genetiği ve tiroid kanseri sağkalımı ile ilgili çalışmaları olmak.
|195
|Gülhane Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|Kalpte aksesuar yolların başarılı ablasyon bölgesinin elektrokardiyografi ile tahmini konusunda çalışması
olmak.
|196
|Hamidiye Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp Bilimleri
|Halk Sağlığı
|Dr. Öğr. Üyesi
|4
|Tıp Fakültesi mezunu olup Halk Sağlığı alanında Doktora yapmış olmak. Türkiye'nin COVID-19 pandemisi ile mücadelesinde hangi eylemlerin etkili olduğunun karşılaştırmalı analizi ile ilgili çalışması olmak.
|197
|Hamidiye Tıp Fakültesi
|Temel Tıp Bilimleri
|Tıbbi Mikrobiyoloji
|Profesör
|1
|Tıp doktoru olmak. Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı
olmak. Streptokokların serotiplemesi konusunda çalışması olmak.
|198
|Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi
|Dahili Tıp Bilimleri
|Psikoloji
|Dr. Öğr. Üyesi (Öncelikli Alan)
|3
|Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup İleri Nörolojik Bilimler alalında doktora yapmış olmak. Olaya ilişkin potansiyel ve kognisyon konularında çalışmaları
olmak.
|199
|İstanbul Bağcılar SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi
|Dr. Öğr. Üyesi
|2
|Kök hücre ile sinir rejenerasyonu ve COVID-19 salgını sırasında yanık hastalarına yaklaşım konularında çalışmaları olmak.
|200
|İstanbul Bağcılar SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Neonatoloji yan dal uzmanı olmak. Fetal malnutrisyonlu yenidoğanlarda nötrofil-lenfosit oranı (NLR) ve trombosit- lenfosit oranı (PLR)
parametreleri üzerine çalışmaları olmak.
|201
|İstanbul Bağcılar SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
|Gestasyonel diabet konusunda çalışmaları olmak.
|202
|İstanbul Bağcılar SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)
|Profesör
|1
|Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Enflamatuar barsak hastalıklarında metabolik sendrom sıklığı, EKG'de uzamış QT dispersiyonu ile ilgili çalışmaları
olmak.
|203
|İstanbul Bağcılar SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Adli psikiyatri deneyimi, SIMS TEMARUZ
ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapmak.
|204
|İstanbul Bağcılar SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Ruminasyonla ilgili üstbiliş ölçeklerinin psikometrik özellikleri ile ilgili çalışmaları olmak.
|205
|İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları ve yenidoğan konularında çalışmaları olmak.
|206
|İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Enfeksiyon
Hastalıkları)
|Profesör
|1
|Çocuk Enfeksiyon hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Çocuklarda COVID-19 enfeksiyonunun klinik ve radyolojik özellikleri ile ilgili çalışmaları olmak.
|207
|İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Enfeksiyon Hastalıkları
|Profesör
|1
|Türkiye’de HIV ile yaşayan bireylerde geç prezentasyon sıklığının ve sebeplerinin araştırıldığı, risk faktörlerinin analiz edilerek toplum sağlığını korumaya yönelik yeni stratejilerin belirlenmesine
katkı sağlamayı amaçlayan çalışması olmak.
|208
|İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|İnsulin benzeri büyüme faktörünün noreflow fenomeni ve koroner ektazi üzerindeki etkileri ile ilgili çalışması olmak.
|209
|İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Radyoloji
|Profesör
|1
|Yaş ve cinsiyet tayininde adli antropolojik metodların bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans ile incelenmesi üzerine ve Shear wave elastography ile
ilgili çalışmaları olmak.
|210
|İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Türkiye’de çocuk ruh sağlığı bozukluklarının ve çocukluk çağı duygulanım bozukluklarının epidemiyolojisi konularında çalışması olmak.
|211
|İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Nöroloji
|Profesör
|1
|Türk toplumunda Alzheimer hastalığının genetiği ile ilgili çalışması olmak. Parkinson hastalarında robotik treadmill ile ilgili çalışması olmak.
|212
|İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Nöroloji
|Profesör
|1
|Juvenil myoklonik epilepsi ve migren hastalarında transkraniyal magnetik stimülasyon çalışmaları olmak.
|213
|İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Romatoid artrit ve inme hastalarında affektif temperament çalışmaları olmak. Bipolar Bozukluk hastalarında bruksizm ve temporomandibüler eklem bozukluğu ile ilgili çalışması olmak.
|214
|İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Şizofreni hastalarında potasyum kanalı geni ve adli psikiyatri alanında çalışmaları olmak.
|215
|İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Şizofreni, madde kullanım bozukluğu, sigara bağımlılığı konularının moleküler genetiği alanında çalışmaları olmak.
|216
|İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Kalp cerrahisinde ve transkatater aort kapak operasyonlarında anestezi uygulamaları ile ilgili
deneyimi ve çalışmaları olmak.
|217
|İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Kadavra böbrek nakillerinde gelişen gecikmiş greft fonksiyonunun insidansı, risk faktörleri ve sonuçları ile ilgili çalışması olmak. Böbrek transplantasyonu konusunda deneyimli olmak.
|218
|İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Dr. Öğr. Üyesi
|2
|Adrenomedullin'in iskemik kolon anastomozlarında
iyileşme üzerine etkisi ile ilgili deneysel çalışması olmak.
|219
|İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi (Cerrahi Onkoloji)
|Profesör
|1
|Gastroenteroloji cerrahisi ve cerrahi onkoloji yan dal uzmanı olmak. İskemi-reperfüzyon hasarı ve gastrointestinal anastomozların yara iyileşmesi ile
ilgili deneysel çalışmaları olmak.
|220
|İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi (Cerrahi Onkoloji)
|Profesör
|1
|Cerrahi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Hiperbarik oksijen tedavisinin cerrahi alanında etkilerini inceleyen klinik ve deneysel çalışmaları olmak.
Kolon, mide, meme ve tiroid kanseri üzerine
moleküler çalışmalar yapmış olmak.
|221
|İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Tıbbi Patoloji
|Profesör
|1
|Hepatopankreatikobiliyer sistem, gastrointestinal sistem ve endokrin sistem patolojisi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
|222
|İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Tıbbi Patoloji
|Profesör
|1
|Gastrointestinal sistem, pankreatobiliyer sistem ve karaciğer patolojisi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak. Hematopatoloji ve kardiak
transplantasyon patolojisi ile ilgili deneyimi olmak.
|223
|İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Üroloji
|Profesör
|1
|Robotik cerrahi sertifikasyonuna sahip olmak ve robotik cerrahinin ürolojik alanda kullanımı konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
|224
|İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Çocuk Gastroenterolojisi yan dal uzmanı olmak. İnflamatuar bağırsak hastalığı olan çocuklarda otonom sinir sistemi fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesi üzerine çalışmaları olmak.
Karaciğer nakli eğitim sertifikası sahibi olmak.
|225
|İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nörolojisi)
|Profesör
|1
|Çocuk Nöroloji yan dal uzmanı olmak, Benign fokal epilepsili çocuklarda epileptik akivitenin fMRI bulguları ile korelasyonunun değerlendirilmesi ile
ilgili çalışmaları olmak.
|226
|İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Yoğun Bakım)
|Profesör
|1
|Çocuk Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak. Serbest oksijen radikalleri, kemotaksis, iskemi reperfüzyon, epilepsi, kemik metabolizması alanlarında çalışmaları
olmak.
|227
|İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Deri ve Zührevi Hastalıkları
|Profesör
|1
|Behçet hastalığı, psöriasis ve otoimmün büllü dermatozlar, endokrin hastalıkların deri hastalıkları ve alerji ile ilişkisi konularında çalışmaları olmak.
|228
|İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura
Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Enfeksiyon Hastalıkları
|Profesör
|1
|HIV/AIDS hastalarında kanser sıklığı ve mortalitesi konusunda çalışması olmak.
|229
|İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
|Spinal kord yaralanmalı kadınlarda seksüel sorunlarla ilgili çalışması olmak. Lenfödemle ilgili çalışmaları olmak.
|230
|İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Göğüs Hastalıkları
|Profesör
|1
|KOAH hastalarında iskelet kas alanı ile ilgili çalışması olmak. Toraks ultrasonu konusunda
deneyimi olmak.
|231
|İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
|Terör korkusunun hastane acil başvuruları ve kardiyovasküler olaylar insidansı üzerine etkisi ile
ilgili çalışması olmak.
|232
|İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları)
|Profesör
|1
|Tip 2 Diyabetes Mellitusun etyopatogenezinde mitokondriyal DNA mutasyonlarının rolüne ilişkin çalışması olmak.
|233
|İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|İleri yaştaki kalp krizi geçiren hastalarda invaziv
girişim ve medikal tedavinin hastane içi ve uzun dönem sonuçlarını değerlendiren çalışması olmak.
|234
|İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|Perkütan mitral kapak girişimleri (Perkütan Uç-uca Tamir ve Apikal Neokord) ile ilgili deneyimi ve
çalışması olmak.
|235
|İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|Atriyal ve ventriküler aritmilerin tedavisiyle ilgili çalışmaları olmak.
|236
|İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|Dirençli hipertansif hastalarda bir biomarker olarak azalmış neurotensin seviyeleri, endocan ve obstruktif uyku apne ciddiyeti arasındaki ilişkinin araştırılması
ile ilgili çalışması olmak.
|237
|İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Nöroloji
|Profesör
|1
|Manganezin keyif verici bir solüsyon içinde kronik kullanımına bağlı olarak gelişen parkinsonizm tabloları ve kognitif etkileri ile ilgili çalışmaları
olmak.
|238
|İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Radyasyon Onkolojisi
|Profesör
|1
|Baş, boyun kanserleri ve meme kanserlerinde Radyoterapi ile birlikte antioksidanların Radyoterapi alan hastalarda yan etkiler ve beslenme desteği
konusunda çalışması olmak.
|239
|İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Radyoloji
|Profesör
|1
|Omurga patolojilerinin tanısal ve girişimsel radyolojisi ile ilgili çalışmaları olmak.
|240
|İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Profesör
|1
|Mitral aparatusu koruyarak mitral kapak replasmanı konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
|241
|İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Profesör
|1
|Kronik venöz hastalıklarda semptomların hayat kalitesine olan etkinliğine yönelik çalışması olmak.
|242
|İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Profesör
|1
|Torakal ve torakoabdominal aort cerrahisi teknikleri ve aort cerrahisinde serebral koruma yöntemleri ile ilgili çalışmaları olmak.
|243
|İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Atrial ve ventriküler taşikardi ablasyonu ile ilgili çalışmaları olmak.
|244
|İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Kardiyolojisi)
|Profesör
|1
|Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Konjenital kalp hastalığında transkateter kardiyak girişimsel tedavi yöntemlerinde deneyimi ve
çalışmaları olmak.
|245
|İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|Glycoprotein IIb/IIIa inhibitörlerinin koroner arter hastalığında kullanımı ve HDL- Kolesterol düşüklüğünün tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak.
|246
|İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|Kontrast maddeye bağlı nefropati ve stent restenozu konusunda çalışması olmak. Kalp nakli ve sol ventrikül destek cihazları konusunda klinik deneyimi
olmak.
|247
|İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|Akut miyokard enfarktüsünde sorumlu lezyonun tespit edilmesinde noninvaziv yöntemlerin kullanılması ile ilgili çalışmaları olmak. Romatizmal kalp hastalıklarında kardiyak mekanikler ile ilgili
çalışmaları bulunmak.
|248
|İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|Stent implantasyonu sonrası koroner stent anevrizması gelişmesi üzerine çalışmaları olmak. Transkateter aort kapak replasmanı konusunda
sertifikası ve deneyimi bulunmak.
|249
|İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir
Hastalıkları SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Uyku tıbbı konusunda sertifika sahibi olmak. Kafa travması olan çocuklarda ve epilepsi tanılı çocuklarda
uyku bozuklukları ile ilgili çalışmaları olmak.
|250
|İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) terapisi ile ilgili eğitimi olmak ve EMDR terapisinin çocuk ve ergenlerde kullanımı ile ilgili çalışmaları olmak. Depremin çocuklar üzerindeki etkisi ve mülteci çocuklarla ilgili
çalışmaları bulunmak.
|251
|İstanbul Erenköy
Ruh ve Sinir Hastalıkları SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Bağımlı erkek hastalarda cinsel işlev bozuklukları
alanında çalışması olmak. Aile terapisi ve grup terapileri alanında eğitimli olmak.
|252
|İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir
Hastalıkları SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Uyku ve konsültasyon liyezon psikiyatri alanlarında klinik deneyimi ve çalışmaları olmak.
|253
|İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Denetimli serbestlik kapsamında bağımlılık tedavisi ve sonuçları hakkında çalışması olmak. Kadın bağımlılarla ilgili çalışması olmak.
|254
|İstanbul Fatih Sultan Mehmet
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Akut pankreatitte hiperbarik oksijen ve asetilsistein tedavisi ile ilgili deneysel çalışması olmak.
Laparoskopik cerrahi konusunda çalışmaları olmak.
|255
|İstanbul Fatih
Sultan Mehmet SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Aile Hekimliği
|Profesör
|1
|Halk Sağlığı doktorası olmak. Anne ve çocuk sağlığı alanında çalışmaları olmak.
|256
|İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
|Osteoartrit ve sinir rejenerasyonu üzerine deneysel hayvan çalışmaları olmak.
|257
|İstanbul Fatih Sultan Mehmet
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
|Obezite, nöroendokrinoloji, bariyatrik cerrahi ve bariyatrik cerrahi sonrası gebelikler konusunda
çalışmaları olmak.
|258
|İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
|Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Hemodiyaliz renal transplantasyon, deneysel hayvan modellerinde immünsüpressif ilaç kullanımı ve etkilerinin
araştırılması ile ilgili çalışmaları olmak.
|259
|İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Radyoloji
|Profesör
|1
|Girişimsel nöroradyoloji alanında deneyim sahibi olmak. Akut iskemik inme ve intrakranial anevrizmaların endovasküler tedavisi konusunda
çalışmaları olmak.
|260
|İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
|Algoloji yan dal uzmanı olmak. Robotik yürüme eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak.
|261
|İstanbul
Gaziosmanpaşa SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
|Nörojen mesane ve ağrı ölçütleri ile ilgili geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları olmak.
|262
|İstanbul Gaziosmanpaşa SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Nöroloji
|Profesör
|1
|Nöromuskuler hastalıklar, yutmanın elektrofizyolojik kayıtları, periferik fasiyal paralizide transkraniyal manyetik uyarı ile ilgili çalışmaları olmak.
|263
|İstanbul Haseki SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Beyin ve Sinir Cerrahisi
|Profesör
|1
|Deneysel spinal kord travması modelleri üzerinde kaspaz ve kalpain inhibitörlerinin nöroprotektif ve terapötik etkilerini araştıran çalışmaları olmak.
|264
|İstanbul Haseki SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Meme hastalıkları ve hepato-biliyer sistemle ilgili çalışmaları olmak.
|265
|İstanbul Haseki SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve Doğum (Perinatoloji)
|Profesör
|1
|Perinatoloji yan dal uzmanı olmak. Nitrik oksitin myometrial kasılmalar üzerine in vitro etkisi alanında çalışmaları olmak.
|266
|İstanbul Haseki SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Profesör
|1
|Koroner Arter Bypass cerrahisinde yoğun bakıma yeniden dönüşün analizi ve reoperatif koroner arter bypass vakalarında on- pump ve off- pump tekniklerin mortalite ve morbidite etkisini araştırmaya yönelik çalışmaları olmak.
|267
|İstanbul Haseki SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Acil Tıp
|Dr. Öğr. Üyesi
|2
|İzole kafa travmalı hastalarda serum copeptin düzeylerinin prognostik rolü üzerine çalışması olmak.
|268
|İstanbul Haseki SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Aile Hekimliği
|Profesör
|1
|FMF, İrritabl Barsak Sendromu ve Diyabet- Prediyabet konularında çalışmaları olmak. Gastroenteroloji ve aile hekimliği uygulamaları konularında çalışmaları olmak.
|269
|İstanbul Haseki SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Enfeksiyon Hastalıkları
|Profesör
|1
|Tüberküloz menenjit ve antitüberküloz ilaç duyarlılığı konusunda çalışmaları olmak. Real-Time PCR ve Tüberküloz laboratuvar tanı yöntemleri uygulamalı kursu almış olmak.
|270
|İstanbul Haseki SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları)
|Profesör
|1
|Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Nonfonksiyonel adrenal adenomu olan hastalarda visfatin seviyesinin ve metabolik fonksiyonların değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
|271
|İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Sıçanlarda deneysel sepsis modelinde oluşan hepatorenal oksidatif hasara karşı curcuminin antioksidan ve antienflamatuvar etkisi konulu
çalışması olmak.
|272
|İstanbul
Haydarpaşa Numune SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göz Hastalıkları
|Profesör
|1
|Üveit alanında deneyimi ve çalışmaları olmak. Optik
koherens tomografi ile psödoeksfolyasyon ve şaşılık cerrahisi üzerine çalışması olmak.
|273
|İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Çocuk Göğüs hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Çinkonun immün modülatör etkisi üzerine çalışması olmak.
|274
|İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
|Hemodiyaliz hastalarında yıkanmış eritrosit transfüzyonunun serum potasyum düzeyine etkisi ve kardiyovasküler hastalığı olan kronik böbrek yetmezliği hastalarında ortalama trombosit hacmi ve β- tromboglobulin düzeyleri konularında çalışması
olmak.
|275
|İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
|Profesör
|1
|Jinekolojik Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Ovarian karsinosarkomlar, jinekolojik onkolojik hastalarda insizyonel herni risk faktörleri, uterin kompresyon
sütür teknikleri ile ilgili çalışmaları olmak.
|276
|İstanbul Kanuni Sultan Süleyman
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Ortopedi ve Travmatoloji
|Profesör
|1
|Tetik parmak ve total kalça protezi ameliyatı tranexamik asid uygulaması ile ilgili çalışmaları
olmak.
|277
|İstanbul Kartal Dr.
Lütfi Kırdar Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Çocuk Cerrahisi
|Profesör
|1
|Pediatrik Kolorektal Cerrahi konusunda yurtdışında eğitim almış olmak.
|278
|İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Karaciğer metastazlarının intraoperatif ultrason muayenesi ile radyofrekans cihaz yardımlı stereotaktik eksizyonları hakkında deneyimi ve
çalışması olmak.
|279
|İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Acil Tıp
|Dr. Öğr. Üyesi
|2
|Acil servise başvuran yeşil alan hastalarının acil servise başvurma nedenleri ve acil servisin yoğunluğu üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
|280
|İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Neonatoloji)
|Profesör
|1
|Neonatoloji yan dal uzmanı olmak. Prematüre osteopenisi, yenidoğan işitmenin değerlendirilmesi ve yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki gürültünün
işitmeye etkileri üzerine çalışmaları olmak.
|281
|İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Enfeksiyon Hastalıkları
|Profesör
|1
|Kronik viral hepatitler, dirençli acinetobacter enfeksiyonları tedavisi, ekstrapulmoner tüberküloz ve sepsis konularında çalışmaları olmak.
|282
|İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları (Nefroloji)
|Profesör
|1
|Nefroloji yan dal uzmanı olmak.Bilateral renal arter stenozlu hastalarda , bilateral uygulanan stent
etkinliği konusunda çalışma yapmış olmak.
|283
|İstanbul Kartal Dr.
Lütfi Kırdar Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları (Nefroloji)
|Profesör
|1
|Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Hemodiyaliz
hastalarında oksidatif DNA hasarı ile ilgili çalışması olmak.
|284
|İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji)
|Profesör
|1
|Akciğer metastazektomi ve karaciğer metastazektomi sonrası kemoterapinin etkinliği konularında çalışmaları olmak.
|285
|İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Nöroloji
|Profesör
|1
|Hareket bozuklukları ile ilgili yüksek lisans diploması olmak. Parkinson hastalığında; uyku bozuklukları, ölçekler ve kognisyon alanlarında
çalışmaları olmak.
|286
|İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi (Gastroenteroloji Cerrahisi)
|Profesör
|1
|Gastroenteroloji cerrahisi yan dal Uzmanı olmak. Major abdominal cerrahi sonrası gelişen komplikasyonlar ile ventriküler ejeksiyon
fraksiyonunun ilişkisini araştıran çalışması olmak.
|287
|İstanbul Kartal
Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göğüs Cerrahisi
|Profesör
|1
|Akciğer nakli ruhsatına sahip olmak. Akciğer nakline köprülemede ECMO üzerine çalışması olmak.
|288
|İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Profesör
|1
|Statinlerin insan dokusunda (sağ atrium myositlerinde) apoptosis üzerine etkileri konusunda çalışması olmak. Kalp kapak tamir cerrahisi
konusunda deneyimi ve çalışması olmak.
|289
|İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Profesör
|1
|Epikardiyal Elektrokardiyografi konusunda çalışması olmak. Hibrid aorta girişimleri, FET ve açık TEVAR konularında deneyimli olmak ve bu alanda
çalışmaları olmak.
|290
|İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|Adiponektin ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişki üzerine çalışmaları bulunmak.
|291
|İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek
İhtisas SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|Karotis arter stentleme işleminin otonom fonksiyonlar üzerine etkileri konusunda çalışmaları
olmak.
|292
|İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar
Cerrahisi SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Profesör
|1
|Robotik cerrahi tekniğinin doğumsal kalp hastalıkları için kullanımı ve sonuçların incelenmesi ile ilgili çalışması olmak.
|293
|İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar
Cerrahisi SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi (Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi)
|Profesör
|1
|Çocuk kalp ve damar cerrahisi yan dal uzmanı olmak. ECMO konusunda deneyimi ve çalışması olmak.
Ventriküler septal defekt - Pulmoner atrezi (VSD-
PA) konularıyla ilgili çalışması olmak.
|294
|İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Kardiyolojisi)
|Profesör
|1
|Çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Kalıcı kalp pili olan çocuklarda farklı lead tiplerinin takılması üzerine ve Ebstein anomalisi olan çocuklarda kateter ablasyon konularında çalışmalar
yapmış olmak.
|295
|İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar
Cerrahisi SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|Koroner ektazi, yavaş akım ve no-reflow gelişimi konularında genetik polimorfizmlerin rolünü araştıran çalışmaları olmak.
|296
|İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar
Cerrahisi SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|TAVİ, TEVAR, EVAR işlemlerinde deneyimi ve çalışması olmak.
|297
|İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar
Cerrahisi SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Radyoloji
|Profesör
|1
|Pediyatrik kardiyovasküler radyoloji alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.
|298
|İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Ortopedi ve Travmatoloji (El Cerrahisi)
|Dr. Öğr. Üyesi
|2
|Dupuytren kontraktürü konusunda çalışması olmak.
|299
|İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Beyin ve Sinir Cerrahisi
|Profesör
|1
|Subaraknoid kanama sonrası gelişen vazospazm tedavilerinde deneysel ve kraniyal ve spinal cerrahi konusunda klinik çalışmaları olmak.
|300
|İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu
Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Barsak hastalıklarının tanısında kullanılan tanı tetkikleri ile ilgili çalışması olmak.
|301
|İstanbul Prof. Dr.
Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
|Profesör
|1
|Preeklampsi ve cerrahi menopoz konularında çalışmalar yapmış olmak.
|302
|İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Profesör
|1
|İnfantlarda büyük arter transpozisyonlarının aşamalı cerrahi tedavisi alanında çalışması olmak.
|303
|İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu
Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Ortopedi ve Travmatoloji
|Profesör
|1
|Ekstremite uzatma teknikleri, diz biyomekaniği, pediatrik kalça USG ile ilgili çalışmaları olmak.
|304
|İstanbul Prof. Dr.
Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Tıbbi Patoloji
|Profesör
|1
|Jinekopatoloji, gastrointestinal sistem ve baş-boyun patolojileri ile ilgili çalışmaları olmak.
|305
|İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Üroloji
|Profesör
|1
|Böbrek ve testis hasarını önleyici deneysel çalışmaları olmak. Böbrek kanserinde moleküler ve gen varyasyonları üzerine çalışmaları olmak.
|306
|İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
|Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Kök hücre ve büyüme faktörleri ile ilgili çalışması olmak.
|307
|İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|Romatizmal mitral darlığında mitral balon valvüloplasti tedavisi sonrası sol atriyum apendiks fonksiyonları doku Doppler çalışması ve sol atriyum mekanik fonksiyonları üzerine çalışması olmak.
|308
|İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Beyin ve Sinir Cerrahisi
|Profesör
|1
|Deneysel tethered cord modeli ve serebrovasküler cerrahi alanında çalışmaları olmak.
|309
|İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Cerrahi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Böbrek nakli konusunda ve pankreatit ile ilgili deneysel ve klinik çalışmaları olmak.
|310
|İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göğüs Cerrahisi
|Profesör
|1
|Konjenital göğüs duvarı anomalileri konusunda çalışması olmak.
|311
|İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
|Profesör
|1
|Çoklu doz metotreksat ile ektopik gebelik tedavisi, pelvik organ prolapsusunda lateral abdomino- servikopeksi ile ilgili çalışmaları olmak.
|312
|İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
|Profesör
|1
|Uyku tıbbı hekimliği sertifikası olmak. OSAS ilgili cerrahi tedavi deneyimi ve çalışmaları olmak.
|313
|İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Tıbbi Patoloji
|Profesör
|1
|Kolorektal, ürotelyal, meme ve endometrium kanserlerinin HPV ile ilişkisini araştıran moleküler yöntemle yapılmış çalışmaları olmak.
|314
|İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Enfeksiyon Hastalıkları
|Profesör
|1
|Nörosifilizde olumsuz sonuca etki eden faktörler ile ilgili çalışması olmak.
|315
|İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları (Nefroloji)
|Profesör
|1
|Hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler hastalıklar üzerine, deneysel hayvan modellerinde immünsüpresif ilaçların etkileri ve kontrast
nefropatisi üzerine çalışmaları olmak.
|316
|İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Nöroloji
|Profesör
|1
|Hareket bozuklukları ve demans alanında çalışmaları olmak.
|317
|İstanbul SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
|Profesör
|1
|Bisphenol A, N. Asetil Sistein ve Ebselen gibi maddelerin over dokusu üzerindeki etkilerinin deneysel olarak incelenmesi konusunda çalışmaları
olmak.
|318
|İstanbul SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi
|Dr. Öğr. Üyesi
|2
|Flep sağkalımı, yağ kökenli mezenkimal hücreler ve skar fizyolojisi alanlarında deneysel çalışmaları olmak.
|319
|İstanbul SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Aile Hekimliği
|Profesör
|1
|Plazma viskozitesi, diyabetli bireylerde kontrast madde nefropatisi ve birinci basamakta hasta yönetiminde insülin tedavisi ile bağışıklama
konularında çalışmaları olmak.
|320
|İstanbul SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
|Diabet ve geriatri ilgili çalışmaları olmak.
|321
|İstanbul SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Nükleer Tıp
|Profesör
|1
|Prostat Kanseri tanı ve tedavisinde PSMA ile işaretli radyonüklidlerle ilgili çalışmaları olmak.
|322
|İstanbul SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Enfeksiyon Hastalıkları
|Profesör
|1
|Candida el taşıyıcılığı ve el dezenfektanlarının etkinliği konusunda çalışması olmak.
|323
|İstanbul Sultan II. Abdülhamid Han SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Beyin ve Sinir Cerrahisi
|Profesör
|1
|Magnezyum sülfatın Serebral iskemik hasar üzerinde etkileri ile sakral tümör cerrahisi konusunda çalışmaları olmak.
|324
|İstanbul Sultan II. Abdülhamid Han
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
|Profesör
|1
|Foniyatri ve klinik fonetik alanlarında çalışması olmak.
|325
|İstanbul Sultan II. Abdülhamid Han
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Ortopedi ve Travmatoloji
|Profesör
|1
|Malign ve benign kemik-yumuşak doku tümörleri ve bu tümörlerin ileri cerrahi tekniklerle tedavisi ilgili
deneyimi ve çalışmaları olmak.
|326
|İstanbul Sultan II.
Abdülhamid Han SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Deri ve Zührevi Hastalıkları
|Profesör
|1
|Pediatrik dermatoloji ve otoimmun büllü dermatozlar konusunda çalışmaları olmak.
|327
|İstanbul Sultan II. Abdülhamid Han SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji)
|Profesör
|1
|Melanom konusunda çok merkezli yapılmış çalışmalara katılmak. Metastatik Melanomda anti PD-1 tedaviye direnç paternleri ile ilgili çalışması
olmak.
|328
|İstanbul Sultan II. Abdülhamid Han SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Nükleer Tıp
|Profesör
|1
|Serviks kanserinde PET/BT’ nin kullanımı konusunda çalışması olmak. Diyabetik hastalarda subklinik pulmoner hasarın gösterilmesi ile ilgili
deneyimi ve çalışması olmak.
|329
|İstanbul Sultan II. Abdülhamid Han SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Radyoloji
|Profesör
|1
|Abdomende farklı T2 sekansları karşılaştırarak yapılan MR incelemesi konusunda çalışması olmak. Nöroradyoloji alanında İleri MR teknikleri ile ilgili
çalışmaları olmak.
|330
|İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göğüs Cerrahisi
|Profesör
|1
|Akciğer kist hidatiğinin cerrahi tedavisinde videotorakoskopik yaklaşım ile ilgili çalışması olmak.
|331
|İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Göğüs Hastalıkları
|Profesör
|1
|Tüberküloz ve dirençli tüberküloz konusunda çalışmaları olmak.
|332
|İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Göğüs Hastalıkları
|Profesör
|1
|Mediastinal timolipomalar, pulmoner hidatik kistlerin bronkoskopi ile tanısı ve küçük hücre dışı akciğer kanserinin tanı ve tedavisinde gecikmeler ile ilgili çalışmaları olmak.
|333
|İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Larenks mikrocerrahisi sırasında kan gazındaki değişiklikler konusunda çalışması olmak .
|334
|İstanbul Şişli Hamidiye Etfal
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Beyin ve Sinir Cerrahisi
|Profesör
|1
|Büyük ve dev hipofiz adenomları cerrahisi konusunda klinik çalışması olmak.
|335
|İstanbul Şişli
Hamidiye Etfal SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Çocuk Cerrahisi
|Profesör
|1
|İnguinal herni operasyonları sonrası laparoskopik değerlendirme ve onarım konusunda çalışması olmak.
|336
|İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Profesör
|1
|Karbondiokside insüflasyon teknikle çıkarılan internal torasik arter ile ilgili klinik ve farmakolojik çalışmaları olmak.
|337
|İstanbul Şişli Hamidiye Etfal
SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Üroloji
|Profesör
|1
|Kronik prostatit ve kronik pelvik ağrı sendromlu hastalarda seksüel disfonksiyonla ilgili çalışmaları
olmak.
|338
|İstanbul Ümraniye SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
|Profesör
|1
|Perinatoloji yan dal uzmanı olmak. Gebelikte tarama testleriyle ilgili çalışmaları olmak.
|339
|İstanbul Ümraniye SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Profesör
|1
|Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisinde açık bırakılan vertikal ven ile ilgili çalışmaları olmak. Pulmoner kapak yokluğu ve pulmoner kapak
replasmanları konusunda çalışmaları olmak.
|340
|İstanbul Ümraniye SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Kardiyolojisi)
|Profesör
|1
|Doğuştan kalp hastalıklarının transkateter girişimsel tedavisinde deneyimli olmak. ECMO destekli geç Jaten operasyonu yapılması ve gebede floroskopisiz
anjiyo yapılması ile ilgili çalışmaları olmak.
|341
|İstanbul Ümraniye SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)
|Profesör
|1
|Kronik karaciğer hastalıklarında kişiye ait immünogenetik risk faktörleri, karaciğer hasarının moleküler mekanizmaları ile ilgili çalışmaları olmak.
|342
|İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göğüs Cerrahisi
|Profesör
|1
|VATS ile torakotomi yapılan hastaların hayat kalitelerini karşılaştıran çalışması olmak. Palmar hiperhidroziste sempatektomi yapılan seviyenin hayat
kalitesi ile ilişkisini inceleyen çalışması olmak.
|343
|İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Nutrisyonel vitamin B12 eksikliğinde oral tedavinin etkinliği, COVID-19 hastalarında nörolojik belirtiler, Vitamin D intoksikasyonu ve Vitamin D nin solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkisi konularında çalışmaları
olmak.
|344
|İzmir Behçet Uz SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Çocuk Cerrahisi
|Profesör
|1
|Robotik cerrahi alanında deneysel çalışmaları ve biliyer rekonstrüksiyonda floresan moleküler görüntüleme yöntemleri üzerine çalışmaları olmak.
|345
|İzmir Behçet Uz SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Çocuklarda farklı anatomik bölgelerden ateş ölçüm
teknikleri ve Leishmania tedavisi konusunda çalışmaları olmak.
|346
|İzmir Behçet Uz SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Çocuk Enfeksiyon hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarının önlenmesi ile sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar
konularında çalışmaları olmak.
|347
|İzmir Behçet Uz SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Neonatoloji yan dal uzmanı olmak. Prematüre bebeklerde beslenme intoleransında, klaritromisin tedavisiyle ilgili çalışması olmak.
|348
|İzmir Behçet Uz SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olmak. Pediatrik multipl skleroz ve dirençli epilepsili çocuklarda ketojenik diyet tedavisi konularında çalışmaları
olmak.
|349
|İzmir Behçet Uz SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk İmmünolojisi ve
Alerji Hastalıkları)
|Profesör
|1
|Çocuk İmmünoloji yan dal uzmanı olmak. Yaygın değişken immun yetmezlik tanısı ile izlenen hastaların karakteristik özellikleriyle ilgili çalışması olmak.
|350
|İzmir Behçet Uz SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nefrolojisi)
|Profesör
|1
|Çocuk Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Kronik böbrek hastalıklı çocuklarda büyüme bozukluğu ve beslenme durumunun değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.
|351
|İzmir Behçet Uz SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları (Nefroloji)
|Profesör
|1
|Çocuk Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Enürezis ve mesane fonksiyon bozuklukları konularında çalışması olmak. Akıllı Üroflowmetri uygulaması konusunda deneyimi ve çalışması olmak.
|352
|İzmir Bozkaya SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Deneysel duodenal perforasyon modelinde ePTFE greft ile ilgili çalışması olmak.
|353
|İzmir Bozkaya SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
|Profesör
|1
|Menenjit sonrası sağırlıkta koklear implantasyon konusunda ve orta kulak kolesteatomu ile ilgili genetik çalışmaları olmak.
|354
|İzmir Bozkaya SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Enfeksiyon Hastalıkları
|Profesör
|1
|Viral hepatitler ve erişkin aşılması konularında çalışmaları olmak.
|355
|İzmir Bozkaya SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
|İnmede spastisiteyi değerlendiren yöntemlerin performansını ölçmede, ankilozan spondilitli hastaların eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
|356
|İzmir Bozkaya SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
|Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Canlı böbrek donörleri ve beyaz önlük hipertansiyonu ile ilgili çalışmaları olmak.
|357
|İzmir Bozkaya SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Radyoloji
|Profesör
|1
|Erkek meme hastalıklarının tanısında görüntüleme yöntemlerinin algoritması konusunda ve iç kulak malformasyonları ile ilgili çalışmaları olmak.
|358
|İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göğüs Cerrahisi
|Profesör
|1
|Torakoskopik sleeve lobektomilerde bronşiyal anastomozda devamlı sütür tekniği ile ilgili çalışması olmak.
|359
|İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göğüs Cerrahisi
|Profesör
|1
|İpsilateral pulmoner metastazlı rezeke küçük hücreli dışı akciğer kanserinin prognozu ile ilgili çalışması olmak.
|360
|İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Göğüs Hastalıkları
|Profesör
|1
|Göğüs hastalıkları acil, yoğun bakım, tüberküloz ve onkoloji alanlarında çalışmaları olmak.
|361
|İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Göğüs Hastalıkları
|Profesör
|1
|Uyku bozukluklarının obezite ile birlikte oluşturabileceği sistemik hastalıkların sonuçları ve tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak.
|362
|İzmir Tepecik
SUAM
|Cerrahi Tıp
Bilimleri
|Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
|Profesör
|1
|Pediatrik anestezi ve pediatrik kalp cerrahisi
anestezisinde deneyimi ve çalışmaları olmak.
|363
|İzmir Tepecik SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Erişkin ve pediyatrik ince bağırsak, böbrek ve pankreas nakli anestezisi konusunda deneyimi ve
çalışmaları olmak.
|364
|İzmir Tepecik SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Beyin ve Sinir Cerrahisi
|Profesör
|1
|Elektromanyetik alanın beyin ve beyincik dokusu üzerine etkileri ile ilgili çalışması olmak.
|365
|İzmir Tepecik SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Çocuk Cerrahisi
|Profesör
|1
|Çocuklarda doğumsal baş-boyun kitleleri, epididim kistleri ve lenfanjiomlarda intralezyoner bleomisin
kullanımına ilişkin çalışmaları olmak.
|366
|İzmir Tepecik SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Cerrahi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. İntraperitoneal kemoterapinin karaciğer
rejenerasyonu üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak.
|367
|İzmir Tepecik SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göz Hastalıkları
|Profesör
|1
|Enzimatik vitreolizis ile ilgili deneysel çalışmaları olmak.
|368
|İzmir Tepecik SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Profesör
|1
|Koroner arter baypas grefti uygulanan hastalarda perioperatif statin tedavisinin postoperatif atriyal fibrilasyon ve kardiyak mortalite üzerine etkileri ile
ilgili çalışması olmak.
|369
|İzmir Tepecik
SUAM
|Cerrahi Tıp
Bilimleri
|Ortopedi ve Travmatoloji
|Profesör
|1
|Hiperbarik oksijen tedavisinin ortopedi ve
travmatolojide kullanımı ile ilgili çalışmaları olmak.
|370
|İzmir Tepecik SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Fallot tetralojisi nedeniyle opere edilmiş hastalarda sağ ventrikülde bölgesel deformasyon analizi, ilgili çalışması olmak.
|371
|İzmir Tepecik SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
|Hematoloji yan dal uzmanı olmak. Kronik
Myeloproliferatif hastalıklar konusunda sitokin ve mutasyon çalışmaları olmak.
|372
|İzmir Tepecik SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları)
|Profesör
|1
|Endokrinoloji ve Metabolizma yan dal uzmanı olmak. Öncesinde intensif insülin tedavisi alan tip 2 diyabetik hastalarda eksenatid tedavisinin etkisi ile ilgili çalışmaları olmak.
|373
|Kayseri Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Böbrek iskemi reperfüzyon hasarına karşı tiyopetalin koruyucu etkisi ile ilgili çalışması olmak.
|374
|Kayseri Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
|Profesör
|1
|Ağız, yüz ve çene cerrahisi uzmanı olmak. Timpanoskleroz konusunda deneysel çalışmaları olmak. Uyku bozuklukları konusunda çalışmaları
olmak.
|375
|Kayseri Şehir SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Tıbbi Patoloji
|Profesör
|1
|Moleküler ve tıbbi patoloji yeterlilik belgesine sahip
olmak. Meme tümörleri ve SISH ile ilgili çalışmaları olmak.
|376
|Kayseri Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
|Kardiyopulmoner rehabilitasyon ve inme hastalarında ayna tedavisi alanlarında çalışmaları olmak.
|377
|Kayseri Şehir SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|Sporcu kalbinin değerlendirilmesinde strain/strain rate ekokardiyografik görüntüleme yöntemleri ile
ilgili çalışmaları olmak.
|378
|Kocaeli Derince SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
|Profesör
|1
|Timpanoplasti cerrahisinde greftleme teknikleri ve perikondriumu korunmuş palizat ada grefti ile ilgili
çalışmaları olmak.
|379
|Kocaeli Derince SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
|Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Kronik Böbrek Hastalığında Fabry Hastalığı ile ilgili çalışma yapmış olmak.
|380
|Kocaeli Derince
SUAM
|Dahili Tıp
Bilimleri
|İç Hastalıkları
(Nefroloji)
|Profesör
|1
|Nefroloji yan dal uzmanı olmak Sistemik vaskülitler
ve plazmaferez tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak.
|381
|Kocaeli Derince SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|Primer perkutan girişim sonrası koroner mikrodolaşımın , intrakoroner mikrovasküler rezistans endeksi ile değerlendirilmesi üzerine çalışması olmak.
|382
|Konya SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Meme hastalıkları ve tedavisi ile ilgili çalışmaları ve kitap/bölüm yazarlığı olmak
|383
|Konya SUAM
|Cerrahi Tıp
Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Kolorektal kanserler konusunda çalışmaları olmak.
Yanık tedavisi konusunda eğitimi olmak.
|384
|Konya SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kalp ve Damar Cerrahisi
|Profesör
|1
|Açık kalp cerrahisinde gelişen düşük kalp debisinde
total antioksidan kapasitesi azalması ile ilgili çalışması olmak.
|385
|Konya SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak. Sigara içen annelerin bebeklerinde abdominal aort intima-media kalınlığının değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak.
|386
|Konya SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
|Kemik mineral dansitometrisi üzerine reprodüktif fakörlerin etkileri üzerine çalışması olmak.
Elektronöromiyografi eğitimi almış olmak.
|387
|Samsun SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Profesör
|1
|Palyatif bakım konusunda çalışmaları olmak.
|388
|Samsun SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Hematoloji Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Çocukluk çağı kanserlerinde aşılama, hematolojik hastalarda transfüzyon, tromboz gelişen hastalarda tedavi modelleri ile ilgili çalışmaları olmak.
|389
|Samsun SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Enfeksiyon Hastalıkları
|Profesör
|1
|Covid19 enfeksiyonu, zoonotik enfeksiyonlar (Bruselloz gibi), HIV enfeksiyonu ve viral hepatitler ile ilgili çalışmaları olmak.
|390
|Samsun SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|Koroner arter hastalığı ve karaciğer yağlanması ilişkisini inceleyen çalışmaları olmak.
|391
|Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|Karaciğer sirozunda C vitaminin histopatolojik ve enzimatik değişiklikler üzerindeki koruyucu rolü üzerine hayvanlarda deneysel çalışması olmak.
|392
|Trabzon Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|Hipertansif diyabetik hastalarda sol atriyum subklinik disfonksiyonun spekle tracking strain EKO ile değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak.
|393
|Trabzon Kanuni SUAM
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
|Profesör
|1
|Gestasyonel diabetes mellitusun plasenta endoteli üzerine etkisine yönelik çalışması olmak.
|394
|Trabzon Kanuni SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|Profesör
|1
|Ülke geneli otizm ve telepsikiyatri konularında çalışmalar yürütmüş olmak.
|395
|Van SUAM
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Profesör
|1
|Obez olmayan erkeklerde EKG'de DIII T negatifliğinin insidansı ve prevelansı ile ilgili çalışması olmak.
|396
|Gülhane Tıp Fakültesi
|Temel Tıp Bilimleri
|Tıp Tarihi ve Deontoloji
|Araştırma Görevlisi
|5
|Tıp tarihi ve etiği alanında doktora yapıyor olmak.
|397
|Hamidiye Sağlık Hizmetleri ve Meslek Yüksekokulu
|Elektronik ve Otomasyon Bölümü
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
|5
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelemek kaydıyla Bilgisayar Öğretimi alanında en az 2 yıl çalışma deneyimine
sahip olmak.
|398
|Hamidiye Sağlık Hizmetleri ve Meslek
Yüksekokulu
|Sağlık Bakım Hizmetleri
Bölümü
|Evde Hasta Bakımı
|Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
|5
|Sosyal Hizmet alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. MEB onaylı işaret dili eğitimi sertifikasına sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl
çalışma deneyimine sahip olmak.
|399
|Hamidiye Tıp Fakültesi
|Temel Tıp Bilimleri
|Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
|Araştırma Görevlisi
|5
|İstatistik bölümü lisans mezunu olmak. İstatistik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim dalında
doktora yapıyor olmak.
|400
|Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi
|Egzersiz ve
Spor Bilimleri
|Egzersiz ve Spor Bilimleri
|Araştırma Görevlisi
|5
|Antrenörlük bölümü lisans mezunu olmak. Hareket
ve Antrenman bilimleri alanında doktora yapıyor olmak.
|401
|Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
|Psikoloji
|Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan)
|5
|Psikoloji alanında doktora yapıyor olmak.
|402
|Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
|Psikoloji
|Araştırma Görevlisi
(Öncelikli Alan)
|5
|Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak. Klinik Psikoloji Anabilim Dalında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.
|403
|Rektörlük
|-
|-
|Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)
|2
|Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü (UDEK)nde görevlendirilmek üzere; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora yapıyor olmak.
Yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili
bir puana sahip olmak.
|404
|Rektörlük
|-
|-
|Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)
|2
|YÖS öğrencilerinin iş ve işlemlerinde görevlendirilmek üzere; İşletme alanında doktora yapmış olmak. Doktora sonrası Yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip
olmak.
|405
|Rektörlük
|Türk Dili Bölümü
|-
|Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
|5
|Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yabancı dil olarak Türkçe
Öğretimi sertifikasına sahip olmak.
|406
|Rektörlük
|Türk Dili Bölümü
|-
|Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
|5
|Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi sertifikasına sahip olmak.
|407
|Rektörlük
|Yabancı Diller
|-
|Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
|4
|İngilizce Öğretmenliği veya Mütercim Tercümanlık Lisans mezunu olmak. İngiliz dili eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. İngilizce dili öğretiminde 5 yıl ders verme deneyimine sahip
olmak.
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