Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıcıların hizmetine sunulması planlanan koronavirüs uygulaması Hayat Eve Sığar, Android ve iOS için yayınlandı. Bakanlık tarafından geliştirilen 'Hayat Eve Sığar' isimli uygulama, Google Play Store'da ve iOS App Store'da yayınlandı, Bulunduğum bölgede koronavirüs tehlikesi var mı?, Şuanki konumda koronavirüs tehlikesi var mı uygulaması devreye girdi indirmek için tıklayınız
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar Uygulaması Kullanıma Açıldı İndirmek İçin Tıklayınız
Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıcıların hizmetine sunulması planlanan koronavirüs uygulaması Hayat Eve Sığar, Android ve iOS için yayınlandı. Bakanlık tarafından geliştirilen 'Hayat Eve Sığar' isimli uygulama, Google Play Store'da ve iOS App Store'da yayınlandı, Bulunduğum bölgede koronavirüs tehlikesi var mı?, Şuanki konumda koronavirüs tehlikesi var mı uygulaması devreye girdi indirmek için tıklayınız
Tüm dünyayı etkisi altına alarak Dünya Genelinde Bir Çok Ölüme Sebeb Olan koronavirüs salgını ile başa çıkabilmek için çeşitli teknolojiler geliştiriliyor.
Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, salgına karşı vatandaşların takip edilmesini sağlayacak bir uygulama üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.
Bakanlık tarafından geliştirilen 'Hayat Eve Sığar' isimli uygulama, Google Play Store'da ve iOS App Store'da yayınlandı.
SAĞLIK HİZMETLERİ GÖRÜLEBİLİYOR
Uygulamadaki harita üzerinden çevrenizdeki eczane, hastane, toplu taşıma, metro istasyonları ve marketlerin konumları görülebiliyor.
BÖLGENİZDEKİ ENFEKTE VE RİSK YOĞUNLUĞUNU GÖSTERİYOR
Hayat Eve Sığar uygulaması, ayrıca bulunduğunuz bölgede evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluk oranlarını gösteriyor.
AİLE BİREYLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLEBİLİYOR
Ailem bölümüne merak ettiğiniz ve takip etmek istediğiniz yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda onların konum bilgilerini görülebiliyor, takip edilebiliyor ve bulundukları bölgelere göre risk durumları öğrenilebiliyor.
Ayrıca uygulamanın alt kısmında, ülkemizin günlük koronavirüs istatislikleri takip edilebiliyor.
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan uygulama, yalnızca Android 5.0 ve üzeri - iOS 10 ve üzeri sürümlerde çalışıyor. Uygulamayı indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.
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