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Sağlık Bakanlığından 'Omicron' açıklaması

Sağlık Bakanlığından 'Omicron' açıklaması
27 Aralık 2021 Pazartesi 21:46

Sağlık Bakanlığı, ülkede Omicron vakalarının yüzde 42 olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bugüne kadar İstanbul, İzmir, Şırnak, Diyarbakır, Kütahya ve Isparta'da Omicron vakaları görüldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında https://covariants.org/per-country adlı internet sitesindeki grafikler referans alınarak ülkemizde Omicron varyantının yüzde 42 olduğuna dair haberler yayınlanmıştır. İlgili haberler üzerine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz, söz konusu internet sitesinin yöneticileri ile irtibata geçmiştir. Site yöneticileri verilerin GISAID sisteminden çekilmesinde sorunlar yaşandığını bildirmiş ve güncel durum teyit edilerek web sitesinin güncelleneceğini tarafımıza bildirmiştir. Bugün söz konusu sitede yapılan güncelleme ile 247 girişin 220'sinin Delta, 27'sinin Omicron olduğu teyit edilerek yanlışlık düzeltilmiş ve güncel durum yayınlanmıştır” denildi.

“Omicron varyantının görüldüğü iller: İstanbul, İzmir, Şırnak, Diyarbakır, Kütahya, Isparta”

Açıklamada, “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından Omicron varyantının Avrupa kıtasında görülmeye başlandığı zamandan itibaren 17 merkezimizde Omicron varyantı için gerçek zamanlı PCR tabanlı bir tarama başlatılmıştır. 8 Aralık'tan itibaren tarama yapılan 150 bin örnek arasında Omicron varyantı olduğu düşünülen örnekler gen sekanslaması çalışılarak doğrulanmak üzere Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelemeye alınmıştır. 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren ise sekansı yapılarak sisteme girilen örnek sayısı 3 bin 344'tür. Bunların 3 bin 73'ü Delta, 42'si Omicron varyantıdır. Omicron varyantının görüldüğü iller; İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta'dır (2)” denildi.

“Gerçek ve güncel veriler GISAID sisteminde”

Varyantlar konusundaki gerçek ve güncel verilere GISAID'in https://www.gisaid.org/ adresinden ulaşılabileceğini açıklayan Bakanlık, konuyla ilgili detaylı bilgilere de https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/mikrobiyoloji-haberler/kamuoyu-bilgilendirmesi.html internet adresinden ulaşılabileceğini paylaştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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