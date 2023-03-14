Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman 2023? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurular başladı mı?

42 bin sağlık personeli alımı branş ve kadro dağılımı açıklandı mı, Sağlık Bakanlığı personel alımı için araştırmalar devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı. Şimdi gözler Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı duyuruları için Bakanlığa çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2. etap ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman olur? İşte Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı tarihi hakkında merak edilenler…

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı gerçekleştirdi. 2022 yılında 85 bin personel alımının 42 bin 250’sini tamamlanırken, mart ayının gelmesiyle geri kalan ikinci alım için araştırmalar hızlandı. 85 bin personel alımı hakkında açıklama yapan Bakan Koca, ikinci atamalar için “ Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı. 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman 2023? Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başvurusu başladı mı, 42 bin kadro ve branş dağılımı açıklandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 NE ZAMAN?

15 bin 537 kişi tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşireden oluşan toplamda 30 bin sözleşmeli personel ataması yapıldı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" dedi. Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı duyurusu henüz yapılmadı, alımların ne zaman yapılacağı netleşmedi.



İkinci alımlar için henüz başvuru tarihi, şartları, branş ve kadro dağılımı ÖSYM tarafından yayınlanacak ilana göre belli olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞCİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.

2023 yılında yapılacak atamalarda en çok alımın hemşire, teknisyen (acil ve ilk yardım) gibi kadrolara olması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.

