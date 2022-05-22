Sağlık Bakanlığı'ndan "maymun çiçeği" açıklaması: Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir

Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde artan maymun çiçeği virüsünün Türkiye'ye de sıçradığı iddia edildi. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu iddia reddedildi. Bakanlığın açıklamasında, "Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Avrupa'da İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkede maymun çiçeği virüsü görülmesi, panik yarattı. Korona salgınından sonra yeni bir salgına karşı önlem almak isteyen yetkililer çalışmalarını hızlandırırken, dün maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de de görüldüğü iddia edildi.

BAKANLIK'TAN YALANLAMA GELDİ

Sağlık Bakanlığı, toplumda korku yaratan bu iddiaya ilişkin yalanlamada bulundu. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizde bugüne kadar maymun çiçeği vakası görülmemiştir" ifadelerine yer verildi.

ABD'DE DE İLK VAKA TESPİT EDİLDİ

Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk maymun çiçeği vakası dün görüldü. New York Sağlık Departmanınca yapılan açıklamada, eyalet sınırları içerisinde ilk defa bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı, hastayla temas halinde olabilecek kişilere ulaşılmaya çalışıldığı ifade edildi. Yetkililer tarafından yapılan ayrı bir duyuruda ise söz konusu kişinin izole edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.