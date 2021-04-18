Sağlık Bakanlığı: İftar sonrası sigarada beyin kanaması riski var

İftar sonrası tüketilen sigaranın, kan değerlerindeki ani yükselmelere yol açtığı bu nedenle de beyin kanaması riski oluşturduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, sigara ve tütün kullanımının koronavirüs ile mücadeledeki rolüne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; sigaranın bu dönemde her zamankinden çok daha fazla tehlike içerdiği, Ramazan ayının sigarayı bırakmak için fırsat yarattığı belirtildi.

Ayrıca bilimsel çalışmaların, sigara kullanan ve tütün dumanına maruz kalan kişilerin, kullanmayan maruz kalmayanlara göre koronavirüse yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu gösterdiği yer aldı.

İFTAR SONRASI BEYİN KANAMASI RİSKİ

Açıklamanın devamında, "Sigara kullanımı, ramazan ayında da son derece ciddi sağlık sorunlara sebep olabiliyor. Tüm gün sigara kullanılmamasının ardından, iftar sonrası üst üste sigara içilmesi ya da başka bir tütün ürünü kullanılması ile kandaki nikotin ve karbonmonoksit düzeyinde ani yükselmeler oluyor. Bunun etkisiyle damarlarda daralma meydana geliyor ve organlara yeterli oksijenin taşınması zorlaşıyor. Bunun sonucu olarak da tansiyon yükselmesi, beyin kanaması ve inme riski artıyor. Ayrıca ani nikotin artışı, çarpıntıya sebep oluyor ve kalp krizi riskini artırıyor." denildi.

"SİGARAYI BIRAKMAYA DAVET EDİYORUZ

İftar ile sahur arasındaki kısa sürede, bir tam günde tüketilen tütün ürünü miktarının tüketilmesi durumunda zararlı etkilerin katlanarak arttığına dikkat çekilip, "Bu sebeplerle iftarla birlikte hemen tütün ürünü kullanımına başlamamak hatta ramazan ayını bu bağımlılıktan kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirmek gerekiyor. Tütün bağımlılığı ile mücadelede, tütün ürünlerinden ayrı kalınan süre ne kadar uzar ve sürekli hale gelirse tütün ürünlerine duyulan fiziksel ihtiyaç da o kadar azalıyor. Ramazan ayı gibi özel günler, sigara kullananların kararlılığına ve iradesine olumlu katkı sağlıyor, bırakma sürecini kolaylaştırıyor" denildi.

"VÜCUTTA OLUMLU BİR DEĞİŞİM BAŞLIYOR"

Sigarayı bırakmak isteyenler için Sağlık Bakanlığı 'ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nın ramazan ayında da 7 gün 24 saat hizmet verdiği hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

"Danışma hattında, sigara bırakma sürecini kolaylaştıracak bilişsel-davranışsal tedavilere ilişkin destek sağlanırken, sigara bırakma polikliniklerinde hekimlerimiz tarafından uygun hastalara ilaç tedavisi de başlanabiliyor. Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçlar, vatandaşlarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunuluyor. Tütün ürünü kullanımı bırakıldığı andan itibaren oluşturduğu sağlık riskleri azalıyor ve vücutta olumlu bir değişim başlıyor. Bu nedenle sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanan vatandaşlarımıza ramazan ayını fırsat bilerek Sağlık Bakanlığı'nın da desteğiyle sigarayı bırakmaya davet ediyoruz."