Sağlık Bakanlığı, her ilde UMKE Timleri kuracak

Afetlerde ve Acil Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre her ilde UMKE timleri kurulacak

Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Afetlerde ve Acil Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre; İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 1 hekim ve UMKE(Ulusal medikal kurtarma ekibi) temel eğitimi almış 5 sağlık personelinden oluşan, yurt içi ve yurt dışında afet, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik müdahale de görev yapacak UMKE timleri kurulacak.

UMKE TİMİ: Tercihen içerisinde en az bir hekim ile UMKE temel eğitimi almış beş sağlık personelinden oluşan özel donanımlı medikal müdahale ekibidir. Yönetmeliğin amacı; afet ve acil durumlar ile insani yardım faaliyetleri kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin yurt içi ve yurt dışında kaliteli, etkin ve verimli olarak yürütülmesini planlamak ve sağlamak amacıyla zarar azaltma, hazırlık, erken uyarı, müdahale ve iyileştirme evrelerine ait faaliyetlerin gerçekleştirilmesine, sevk ve idaresine, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

Yönetmelik kapsamında, Afetlerde ve Acil Durumlarda Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşların Görev ve Sorumlulukları belirlendi.

Müdürlüğün görev ve sorumlulukları;

a) Afetlerde ve acil durumlarda il genelinde Bakanlık bağlı kuruluş ve hizmet birimlerinin tüm taşra teşkilatlarını koordine etmek, çalışmaların yürütülmesini sağlamak ve diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

b) Afetlere ve acil durumlara yönelik zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme evreleri kapsamında yapılan tüm faaliyetleri il düzeyinde planlamak ve uygulamak.

c) Afetlere ve acil durumlara müdahale edecek UMKE timlerini oluşturmak , gerekli araç donanım ve malzeme teminini sağlamak, eğitim, tatbikat ve faaliyetleri planlamak, gerçekleştirmek ve raporlamak.

ç) SAKOM, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı ve ilgili diğer kurumlar arasındaki bilgi akışının kesintisiz sürdürülmesini sağlamak.

d) İl düzeyinde sağlık afet ve acil durum planlarını hazırlamak, koordine etmek, incelemek ve onay makamına göndermek.

e) Seyyar hastaneleri kurmak, işletmek, personel, lojistik ve benzeri desteği sağlamak.

f) Afetlerin ve acil durumların sonlanmasını takiben hazırlanan değerlendirme raporlarının SAKOM'a gönderilmesini sağlamak.

g) Afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbi ve teknik malzemelere yönelik planlama yapmak, koordine etmek ve temin edilmesini sağlamak.

ğ) Afetlerde ve acil durumlarda yapılan müdahalelerde Genel Müdürlük tarafından hazırlanan Triyaj Kartı kullanımını sağlamak.

Yönetmeliğe göre personelin çalışma saatleri şu şekilde belirlenmiştir;

UMKE personelinin Bakanlıkça veya ilgili valilikçe onaylanmış UMKE faaliyetleri kapsamında eğitim, kurs, toplantı, seminer, konferans, tatbikat (gece açık arazi üzerinde konaklamalı ve süreklilik arz eden tatbikatlar dahil), seyyar hastanelerin kurulması, kaldırılması, bakımı, onarımı ve benzeri faaliyetlere katılması durumunda, faaliyet süresinin 8 saatten az olmaması kaydıyla, her bir gün 8 saat olarak aylık çalışma süresinden sayılır. Söz konusu faaliyetlerin 8 saatten az sürmesi halinde, faaliyete esas saatler aylık çalışma süresinden sayılır. UMKE Personeli tarafından gerçekleştirilen medikal kurtarma operasyonlarında geçen sürelerin tamamı aylık çalışma süresinden sayılır.