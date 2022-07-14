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Sağlık Bakanlığı haftalık Koronavirüs tablosunu açıkladı! Vakalarda yüzde 56 artış var!

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı, 4-10 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık Kovid-19 vaka tablosunu paylaştı. Vakalarda geçen haftaya göre yüzde 56'lık artış yaşanırken, günlük ortalama vaka sayısı 16 bin 728 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı haftalık Koronavirüs tablosunu açıkladı! Vakalarda yüzde 56 artış var!
Kamusaati
Kamusaati
14 Temmuz 2022 Perşembe 13:28

Yaz mevsimi öncesi bitti gözüyle bakılan koronavirüs kabusu geri dönüyor. Son dönemde dünya genelinde yaşanan vaka artışı Türkiye'ye de yansıdı. Geçen haftaya göre vaka sayısındaki artış tedirgin edici boyutlara ulaştı.

VAKALARDA YÜZDE 56 ARTIŞ

Sağlık Bakanlığı, 4-10 Temmuz 2022 tarihli haftalık Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son tabloya göre, aktif vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 56 artmış yaşanması dikkat çekti. Bir haftada vaka sayısı 117 bin 95 olurken, günlük ortalama 16 bin 728 vakaya rastlandı.

31 KİŞİ VEFAT ETTİ

Öte yandan son bir haftada 31 kişi hayatını kaybetti, 61 bin 47 kişi iyileşti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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