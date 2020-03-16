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Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Ülkesi İçin Çok Büyük Fedakarlıklarla Çalışmaya Devam Ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Korona virüs tehlikesinden dolayı Türkiye'ye bu virüsün bulaşmaması için gecesini gündüzüne katarak canla başla çalışan Ülkesi İçin Çok Büyük Fedakarlıklarla Çalışmaya Devam Ediyor, Yorgunluktan kan çanağı olan gözleri için bizde Sağlık bakanımız Fahrettin Koca Beye Canı Gönülden teşşekür ediyoruz..

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Ülkesi İçin Çok Büyük Fedakarlıklarla Çalışmaya Devam Ediyor
16 Mart 2020 Pazartesi 16:11

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Ülkesi İçin Çok Büyük Fedakarlıklarla Çalışmaya Devam Ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Korona virüs tehlikesinden dolayı Türkiye'ye bu virüsün bulaşmaması için gecesini gündüzüne katarak canla başla çalışan Ülkesi İçin Çok Büyük Fedakarlıklarla Çalışmaya Devam Ediyor, Yorgunluktan kan çanağı olan gözleri için bizde Sağlık bakanımız Fahrettin Koca Beye Canı Gönülden teşşekür ediyoruz..

Türkiye de Korona virüs salgının görülememesi için uzun uğraşlar veren en sonunda avrupadan gelen vatandaşımda görüldüğünü üzülerek açıklamasının ardından ülke çapında alıdırdığı önlemler ile çok başarılı bir süreç yöneten Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Korona virüs tehlikesinden dolayı Türkiye'ye bu virüsün bulaşmaması için gecesini gündüzüne katarak canla başla çalışan Ülkesi İçin Çok Büyük Fedakarlıklarla Çalışmaya Devam Ediyor, Yorgunluktan kan çanağı olan gözleri için bizde Sağlık bakanımız Fahrettin Koca Beye Canı Gönülden teşşekür ediyoruz.

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