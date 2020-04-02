Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Ağlayarak Açıkladı: 601 Sağlık Personeli Var

Sağlık çalışanlarına korona virüs bulaştı mı?, Kaç sağlık Çalışanına Corona Virüs bulaştı?, Corona Virüs vakası olan sağlık çalışanları hangi ilde?, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ağlayarak Açıkladı, koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu bildirdi,

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Ağlayarak Açıkladı: 601 Sağlık Personeli Var
02 Nisan 2020 Perşembe 00:01

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Ağlayarak Açıkladı: 601 Sağlık Personeli Var

Sağlık çalışanlarına korona virüs bulaştı mı?, Kaç sağlık Çalışanına Corona Virüs bulaştı?, Corona Virüs vakası olan sağlık çalışanları hangi ilde?, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ağlayarak Açıkladı, koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu bildirdi, 

Sağlık Bakanı ağlayarak açıkladı: 601 sağlık personeli var

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından kameralar karşısına geçen Sağlık bakanımız Sayın Fahrettin Koca,  bir soru üzerine, dünyada koronaya yakalanan sağlık personeli sayısının %10 civarında olduğun ancak Türkiye'de durumun daha olduğunu belirtti. Bakan Koca sesi titrereyek ve ağlayarak "bu sayıyı açıklamak istemiyorum" dedi ama koronaya yakalanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu belirtti.

Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!! 

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber