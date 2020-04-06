Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbulu ele aldı, gece yarısı konferansı yaptı

Koca, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'daki mevcut durum için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane başhekimleriyle gece yarısı istişare toplantısı yaptı

Tüm dünya ve ülkemiz covid-19 yani corona virüsü ile her alanda savaş vermeye devam ediyor.Özellikle Türkiye'de artan vakalar nedeni ile gece yarısı toplantılar düzenleniyor.

BAKANIMIZA BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Sayın bakanımız aceba günde kaç saat uyuyuyor.Gündüz bizlerle,aksam kameların karşısında,gece de hekimlerle online görüşmede..

İstanbulda corona virüs görülme sıklığı,ülkemiz genelinde görülme sıklığından hemen hemen daha fazla.Sağlık bakanımızda bunun bilince olduğu için gece yarısı İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane başhekimleriyle gece yarısı istişare toplantısı yaptı

Sayın bakanımızın 6 nisan 02,15 de twitter resmi hesabından yaptığı açıklamaya göre:

"Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü İstanbul için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kamu ve üniversite hastaneleri başhekimleri ile video konferans gerçekleştirdik. Hastaların durumuyla, yoğun bakım ve servislerin doluluk oranını, tedavi protokolleri ve ihtiyaçları ele aldık." dedi.