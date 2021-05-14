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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılacak
14 Mayıs 2021 Cuma 01:06

Yayımladığı mesajda kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını belirten Koca, şu ifadeleri kaydetti:

“Aziz vatandaşlarımız, manevi atmosferi ile bizi saran Ramazan ayının sonuna geldik. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Bayram geldi. Bayram, hesapsız ve tertemiz bir beklentinin vuslat anındaki huzurlu makamıdır. Bayramı bayram yapan kardeşlik hukukunun, birlik ve beraberliğin en yüksek seviyede yaşanmasıdır. Bunun için bekleriz bayramları. Salgın hastalık gölgesindeki üçüncü bayramımızı yapacağız. Sevdiklerimizle daha candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. İnsana kalbiyle bakabilmeyi bilen sağlık çalışanlarımız, hep görev başındaydı. Bayramda da nöbette olan sağlık çalışanlarımız, güvenlik görevlilerimiz olacak. Ailelerinden ayrı kalacaklar yine. Öncelikle onların bayramlarını tebrik etmek istiyorum. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.”


Kaynak: Kamu Saati Özel
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