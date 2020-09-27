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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Koronavirüs Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması Koronavirüs Tedbirleri Devam Edecekmi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Koronavirüs Açıklaması
27 Eylül 2020 Pazar 02:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Koronavirüs Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, salgının seyrinde düşüş gözlendiğini ve ilave tedbirlerin alınmayacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Koca, Samsun Amasya, Çorum, Ordu, Sinop Ve Tokat'ın salgınla mücadelesinin gözden geçirildiğini ve bu illerde pozitif vaka sayısının ciddi bir biçimde düşüşe geçtiğini söyledi.

Ülke genelinde de vaka sayılarının bazı iller dışında düşüşte olduğunu söyleyen Fahrettin Koca, ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekti.

"3-4 İL DIŞINDA VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ VAR, YENİ TEDBİRLER OLMAYACAK"

Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada gelen, "İlave tedbirler alınacak mı?" sorusu üzerine ise, "Şu an alınan kararlar dışında ilave bir yasak düşünülmüyor. Sert tedbirler gündemde yok." ifadelerini kullandı.

"Türkiye genelinde 3-4 il dışında vaka sayılarında önemli oranda düşüş olduğunu ifade etmek istiyorum" diyen Fahrettin Koca, vatandaşları bir kez daha maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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