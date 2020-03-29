Sağlık bakanı Dr.Fahrettin Koca resmi twitter hesabı son dakika korona virüsü açıklaması 29 Mart 2020

Fahrettin koca son dakika korona virüsü twitter açıklaması 28 mart 2020, Bugün Türkiyede korona virüsündan kaç kişi öldü, 29 Mart Pazar, 30 Mart Pazartesi Korona virüs vaka sayısı kaç oldu? Korona virüs ölü sayısı kaç oldu? alınan tedbirler kaç oldu?

Sağlık bakanı Dr.Fahrettin Koca resmi twitter hesabı son dakika korona virüsü açıklaması 28 Mart 2020

Fahrettin koca son dakika korona virüsü twitter açıklaması 29 mart 2020, Bugün Türkiyede korona virüsündan kaç kişi öldü, 29 Mart Pazar Korona virüs vaka sayısı kaç oldu? Korona virüs ölü sayısı kaç oldu? alınan tedbirler kaç oldu?

SON DAKİKA..SON DAKİKA SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN RESMİ AÇIKLAMADIR

Sayın Sağlık Bakanımız KOCA, malesef akşam saatlerinde yaptığı açıklamada artışın yine devam ettiğini açıkladı.

VAKA SAYISI 9.217 OLDU

ÖLÜM SAYISINI SÖYLEMEK BİLE İSTEMİYORUZ AMA MALESEF: 131

Malesef bu salgın hastalığın dünyadaki artış grafiklerine bakacak olursak çok çok

dikkatli olmamız gerekiyor..Dünyada ölüm sayısı 20 bini geçmiş durumda.

Bakanlıklarımız tüm olumsuz gelişmelere rağmen,her türlü imkanını kullanıp

vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyor.

Özellikle sağlık bakanlığımız ve sağlık çalışanları 7/24 bu virüse karşı

mücadele içinde.Ancak..

ASIL İŞ artık bizlere düşüyor.lütfen olağanüstü bir durumla karşılaşmamak için

evlerimizde kalalım.Kendimizi bir sürede olsa izole edelim.

Bir italya,ispanya olmamak için dikkat edelim.

Bakanımızın da dediği gibi bu işin sonunun nereye gideceğini kimse öngöremiyor!

Bu açıklamalardan sonra Türkiye'de hem sağlık,hem sosyal,hem ekonomik alanda hayat

nasıl olacak hiçbir kimse bir tahminde bulunamıyor..Herkes doğal olarak tedirgin ancak devletimize güvenin.

Lütfen sosyal medya da paylaşılan görüntü ya da haberlere inanmayın.Bakanlığımız zaten her gün

gerekli açıklamaları yapıyor.

Ancak kendinizi lütfen izole edin.dikkat edin.

En başta durumun ciddiyetini daha da iyi kavramamız gerekir.Hani meşhur bir atasözümüz

vardır,Ateş düştüğü yeri yakar.Malesef özellikle sosyal medya da hastalıkla alay eden,

hastalığı yani salgını ciddiye almayan tavırlar dikkat çekiyor.Bu arada malesef

dışarı çıkmama uyarısı devlet kanalları aracılığı ile yapılsa da bazı vatandaşlarımız

malesef bunlara uymuyor.

Dedim ya ateş düştüğü yeri yakar..Allah sizleri korusun,alay edenler,durumun

ciddiyetini hala kavrayamamış olanlar..Her an bu durum sizin ya da çok sevdiğiniz

birinin başına gelebilir.Dünya sağlık örgütü bile,salgın önlenmezse milyonlarca

insanımızı kaybedebiliriz diyor.

Aşının bulunması ya da geliştirilmesi için en az 1 yıl daha gerekli olduğu söyleniyor.

Kısaca bu durumdan etkilenmemek için,sağlıklı nice uzun ömürler yaşamak için

bakanımızın da dediği gibi EVDE KAL TÜRKİYE..



Bunun dışında İnsanlarımız acil bir durum olmadığı sürece dışarı çıkmamaya özen gösteriyor.Elbette

bunun da psikolojik sonuçları doğuracağı kesin.Bu psikolojik sorunları haberleri az izleme ya da

hiç izlememe yoluna gidebilirsiniz.Ya da telefonlarınızı sadece birileri için

konuşmak için kullanın biraz.Yani sosyal medya dan uzak durun.Özellikle sosyal

medya da fake,yalan yanlış haberler sizleri daha da geriyor ve sizi bir psikolojik

bunalıma sürüklüyor!



Öte yandan en çok yarayı da ekonomiden alacağımız kesin.Şimdiden birçok iş yeri kapandı ya da

sınırlandırılmış olarak hizmet veriyor.Birçok fabrika üretimini geçici olarak durdurdu ve işçileri

ücretsiz izne ayırdı.Aktif olarak hizmet veren esnaflarda cirolarının neredeyse 5/1'e düştüğünü

ifade ediyor.

Elbette yaşanabilecek bir ekonomik krize karşı devletimiz gerekli önlemleri almıştır.

Ancak vatandaşın beklentileri,devletin aldığı tedbirlerden çok çok daha fazla.

Çünkü ciddi ciddi şuanda Türkiye'de ekonomi durma noktasına geldi.

Salgının ne zaman biteceği,normal günlere ne zaman dönebileceğimizi bilmediğimiz için

halk ekonomik olarak da çok korkmaya başladı.

Devletimiz ve hükümetimizden bu illet salgın için daha ciddi ve güçlü önlemler

alması olacaktır.

Lütfen sosyal medya da paylaşılan şu kadar vaka var,devlet saklıyor,ölüm oranı çok vb paylaşımlara inanmayınız! kamusaati.com olarak doğrudan sağlam kaynaklardan ve resmi açıklamalardan bilgi edinerek gerekli haberleri yapıyoruz.Lütfen resmi olarak teyit edilmeyen haberleri hem paylaşmayınız hem de dikkate almayınız. TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için

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