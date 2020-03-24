Sağlık bakanı Dr.Fahrettin Koca resmi twitter hesabı son dakika korona virüsü açıklaması 24 Mart 2020

Sağlık Bakanı Son Dakika Korona Virüs Vaka ve ölü Sayısı Açıklaması, Sağlık Bakanımız Fahrettin koca son dakika korona virüsü twitter açıklaması 24 mart 2020, Bugün Türkiye'de korona virüs ten kaç kişi öldü, 24 Mart Salı 25 Mart Çarşamba Korona virüs vaka sayısı kaç oldu?, Koronavirüs ölü sayısı kaç oldu?, Yeni alınan tedbirler neler?

SON DAKİKA..SON DAKİKA SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN RESMİ AÇIKLAMADIR

Sayın Sağlık Bakanımız KOCA, malesef gece yarısı yaptığı açıklamada artışın yine devam ettiğini açıkladı.

VAKA SAYISI 1872 OLDU

ÖLÜM SAYISINI SÖYLEMEK BİLE İSTEMİYORUZ AMA MALESEF: 44

Hatırlarsanız dün Vaka sayımız 1529 Olarak açıklanmıştı, hayatını corona virüsünden dolayı kaybedenlerin sayısı ise 37 olmuştu.

Ancak bugün an itibarı ile Sn. Sağlık bakanımızın resmi twitter açıklamasından yaptığı açıklamaya göre

vaka sayımız 1872 'ya Ölen vatandaş sayımız ise 44 'e yükseldi..

Son açıklanan bu veriler kapsamında bu vaka sayıları gösteriyor ki alınması gereken önlemleri ne kadar da ciddi ve hayati önem taşıdığı ortada..

Lütfen Türkiyem tek tek herkese tek tek yalvarıyoruz evinizde kalmaya çalışın...

İtalya,İran ve İspanyadaki test yapıan sonucu pozitif çıkan vaka sayıları ve koronavirüs ölüm sayılarının yüzlerce kişilere ulaşması ve ani ölümlerdeki artışlar dikkate alınacak olursa

ve eğer önlem almazsak aynı oranlarla Allah göstermesin bizde karşılaşabiliriz.

Lütfen topu bu defa devlete atmayın.Devlet elinden gelen her türlü önlemi

alıyor. Hergün Halk Sağlığı için Onlarca Tedbirler açıklıyor Bu felaketi atlatmamız için söylenenlere ve kurallara harfiyen uymamız gerek.

Sağlığımız hiçbir şeyden daha önemli olamaz Lütfen Türkiyem Şu bana birşey olmaz diyerek umursamaz tavırlarınızı bir kenara bırakın.

Unutmayın bugün Avrupanın göbeğindeki İtalya da 794 kişi kişi corona virüsünden dolayı hayatını kaybetti.

Allah rızası için dikkatli olalım.Sağlık bakanlığımızın açıklamalarına,kısıtlamalarına

harfiyen uyalım..

Ciddi bir tehditle karşı olsak da bu günleri de atlayacağız.

14 gün ya çok değil lütfen tekrar tekrar söylüyoruz hep sizin sağlığınız için

Lütfen Türkiyem Şu bana birşey olmaz diyerek umursamaz tavırlarınızı bir kenara bırakın.

Lütfen sosyal medya da paylaşılan şu kadar vaka var,devlet saklıyor,ölüm oranı çok vb paylaşımlara inanmayınız!

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