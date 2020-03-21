Sağlık bakanı Dr.Fahrettin Koca resmi twitter hesabı son dakika korona virüsü açıklaması 21 mart 2020

Fahrettin koca son dakika korona virüsü twitter açıklaması 21 mart 2020,Bugün Türkiyede korona virüsündan kaç kişi öldü

SON DAKİKA..SON DAKİKA RESMİ AÇIKLAMADIR

Sayın Sağlık Bakanımız malesef gece yarısı yaptığı açıklamada artışın yine devam ettiğini açıkladı.

VAKA SAYISI 947 OLDU

ÖLÜM SAYISI İSE MALESEF: 21

Hatırlarsanız dün Vaka sayımız 700'e yakındı, hayatını corona virüsünden dolayı kaybedenlerin sayısı ise 9 du.

Ancak bugün an itibarı ile Sn. Sağlık bakanımızın resmi twitter açıklamasından yaptığı açıklamaya göre

vaka sayımız 947 Ölen vatandaş sayımız ise 21'e yükseldi..

Buda gösteriyor ki alınması gereken önlemleri ne kadar da ciddi olduğu..

Lütfen Türkiyem evinde kalmaya çalış..

İtalya,İran ve İspanyadaki vaka ve ölüm sayısı artışları dikkate alınacak olursa

ve eğer önlem almazsak aynı oranlarla Allah göstermesin bizde karşılaşabiliriz.

Lütfen topu bu defa devlete atmayın.Devlet elinden gelen her türlü önlemi

alıyor.Bu felaketi atlatmamız için söylenenlere her şekilde uymamız gerek.

Sağlığımız hiçbir şeyden daha önemli olamaz

Bugün yani 21 mart 2020 cumartesi günü o kadar önlem alındı ki..

Mangal-piknik yapmak yasaklandı.

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildi.

ayrıca kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza da son derece ciddi uyarılar geldi

Berber ve kufaörler 2. bir duyuruya kadar dükkanlarını kapatma kararı geldi

Günün son bomba yasağı ise lokantalar ve pastaneler için..İlgili yerler

sadece paket servis yapabilecekler..

Alınan tedbirler durumun ehemmiyetinin ne kadar da ciddi olduğu gösteriyor.

Unutmayın bugün Avrupanın göbeğindeki İtalya da 797 kişi corona virüsünden dolayı

hayatını kaybetti.

Allah rızası için dikkatli olalım.Sağlık bakanlığımızın açıklamalarına,kısıtlamalarına

harfiyen uyalım..

Ciddi bir tehditle karşı olsak da bu günleri de atlayacağız

Korona virüsünden en çok etkilenen kişileri zaten söylememe gerek yok.

Ancak bir de psikolojik olarak zor günler geçiren vatandaşlarımızı da düşünelim.

Şimdiden koronafobi rahatlızlığı ortaya çıkmaya başladı.

Onları kötü yönde etkileyebilecek,fobilerini üst düzeye çıkarabilecek paylaşımlar yapmayın