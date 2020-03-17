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Sağlık bakanı Dr.Fahrettin Koca resmi twitter hesabı son dakika korona virüsü açıklaması 17 mart 2020

Sağlık bakanı Fahrettin Koca resmi twitter hesabı resmi açıklaması son dakia 17 mart 2020

Sağlık bakanı Dr.Fahrettin Koca resmi twitter hesabı son dakika korona virüsü açıklaması 17 mart 2020
17 Mart 2020 Salı 00:03

16 mart akşam saatlerinde canlı yayında yaptığı açıklama ile,Türkiye'nin gündeminin 1.sıraya oturan Sağlık bakanımız Fahrettin Koca, gece yarısı resmi twitter hesabından açıklamalarda bulundu..

Sağlık bakanı Dr.Fahrettin Koca resmi twitter hesabı son dakika korona virüsü açıklaması 17 mart 2020

Sağlık bakanımız Sn. Fahrettin Koca resmi twitter hesabından yaptığı açıklama da bir önceki gün 18 olan korona virüsü verilerinin yaklaşık 3 katına çıktığını ve 47 olduğunu açıkladı.Resmi twitter hesabından son dakika açıklaması yapan bakanımız,vatandaşımızın sorumluluklarını her defasında hatırlatıyor.

İşte sağlık Bakanımızın 17 mart 2020 gece yarısı resmi twitter hesabından yaptığı o açıklama:

Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.

Bu açıklama, 17 mart salı itibarı ile vaka sayısının 47 olduğu kesinleşti.

Fahrettin Koca'nın açıklamalarını anında takip edebilmek için lütfen bizleri Facebooktan takip ediniz..

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