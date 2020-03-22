Sağlık bakanı Dr.Fahrettin Koca resmi twitter hesabı son dakika korona virüsü açıklaması 22 Mart 2020

Fahrettin koca son dakika korona virüsü twitter açıklaması 22 mart 2020, Bugün Türkiyede korona virüsündan kaç kişi öldü, 22 Mart Pazar 23 Mart Pazartesi Korona virüs vaka sayısı kaç oldu? Korona virüs ölü sayısı kaç oldu? alınan tedbirler kaç oldu?

SON DAKİKA..SON DAKİKA SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN RESMİ AÇIKLAMADIR

Sayın Sağlık Bakanımız KOCA, malesef gece yarısı yaptığı açıklamada artışın yine devam ettiğini açıkladı.

VAKA SAYISI 1236 OLDU

ÖLÜM SAYISINI SÖYLEMEK BİLE İSTEMİYORUZ AMA MALESEF: 30

Hatırlarsanız dün Vaka sayımız 947 Olarak açıklanmıştı, hayatını corona virüsünden dolayı kaybedenlerin sayısı ise 21 oldu.

Ancak bugün an itibarı ile Sn. Sağlık bakanımızın resmi twitter açıklamasından yaptığı açıklamaya göre

vaka sayımız 1236'ya Ölen vatandaş sayımız ise 30'a yükseldi..

Son açıklanan bu veriler kapsamında bu vaka sayıları gösteriyor ki alınması gereken önlemleri ne kadar da ciddi ve hayati öenm taşıdığı ortada..

Lütfen Türkiyem tek tek hekese yalvarıyoruz evinizde kalmaya çalışın...

İtalya,İran ve İspanyadaki test yapıan sonucu pozitif çıkan vaka sayıları ve koronavirüs ölüm sayılarındaki artışlar dikkate alınacak olursa

ve eğer önlem almazsak aynı oranlarla Allah göstermesin bizde karşılaşabiliriz.

Lütfen topu bu defa devlete atmayın.Devlet elinden gelen her türlü önlemi

alıyor. Hergün Halk Sağlığı için Onlarca Tedbirler açıklıyor Bu felaketi atlatmamız için söylenenlere ve kurallara harfiyen uymamız gerek.

Sağlığımız hiçbir şeyden daha önemli olamaz Lütfen Türkiyem Şu bana birşey olmaz diyerek umursamaz tavırlarınızı bir kenara bırakın.

Dün yani 21 mart 2020 cumartesi günü o kadar önlem alındı ki..

Mangal-piknik yapmak yasaklandı.

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildi.

ayrıca kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza da son derece ciddi uyarılar geldi

Berber ve kufaörler 2. bir duyuruya kadar dükkanlarını kapatma kararı geldi

Günün son bomba yasağı ise lokantalar ve pastaneler için..İlgili yerler

sadece paket servis yapabilecekler..

Alınan tedbirler durumun ehemmiyetinin ne kadar da ciddi olduğu gösterirken

Bugün yani 22 Mart 2020 Pazar Hava güneşli ve alınan bütün önlemleri tedbileri hepimiz çiğnemek için kurallara uymamak için adeta birbirimizle yarıştık.

Unutmayın bugün Avrupanın göbeğindeki İtalya da 800 e yakın kişi kişi corona virüsünden dolayı hayatını kaybetti.

Allah rızası için dikkatli olalım.Sağlık bakanlığımızın açıklamalarına,kısıtlamalarına

harfiyen uyalım..

Ciddi bir tehditle karşı olsak da bu günleri de atlayacağız

14 gün ya çok değil lütfen tekrar tekrar söylüyoruz hep sizin sağlığınız için

Lütfen Türkiyem Şu bana birşey olmaz diyerek umursamaz tavırlarınızı bir kenara bırakın.

Lütfen sosyal medya da paylaşılan şu kadar vaka var,devlet saklıyor,ölüm oranı çok vb paylaşımlara inanmayınız!

kamusaati.com olarak doğrudan sağlam kaynaklardan ve resmi açıklamalardan bilgi edinerek gerekli haberleri yapıyoruz.Lütfen resmi olarak teyit edilmeyen haberleri hem paylaşmayınız hem de dikkate almayınız.