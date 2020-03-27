Sağlık Bakanı Açıkladı Binlerce Vaka Daha Tespit Edildi Ölü Sayısı 92 Oldu Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Mı Gelecek ?

Yerde kontrol altına alma bizim teması en aza indirecek diye Hatta bunu ona bildiğin yer değil önemli olan birisinin yaklaşım şeylerin yoluna girmesi gibi düşünülebilir özetleyecek olursam benim kumdan 83 milyon için önerdiği tedbir belli bir süreliğine belli sınırlar Konuş bir hayat tarzıdır Devletimiz Cumhurbaşkanı kendilerinin bu konuda değerlendirmeleri olacak umudumuzun gerçeğe dönmesini kolaylaştıracaktır ne kadar çok Dikkat ederse o kadar kısa sürede bu işi Üstesinden geleceğiz bakanlığımız Bu sürede küresel tecrübelerin gerektirdiği Her Adım atmaya devam et mücadelede gönlünü bütün sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum oradan pozitif tespit ettik toplam sayımız 5600

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30 ’da toplandı. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz

Koca'nın açıklamalarından satır başları;

-Bugün Bilim Kurulumuzla en önemli toplantımızı yaptık. Hastalığın yayılmasına karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gördük. Çalışma şartları, çalışma günleri tatiller düzene konmalıdır.

-Bilim kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir belli süreliğini belli sınırlar içinde önerdiği bir hayat tarzıdır.

-Toplam vaka 5 bin 698 oldu. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle toplam can kaybı 92'yi buldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 344, taburcu olan ise 42 kişi.