Safiye Teyze ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen sıcak muhabbet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası kürsüye gelen Safiye Teyze'nin söyledikleri yüzleri gülümsetti. Safiye Teyze, Erdoğan'a çorap ördüğünü ve ayağını silmesi için havlu hazırladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri'de düzenlenen olağan kongresine katıldı.

Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, daha sonra sahneye çıkan Safiye Teyze ile konuştu.

ÇOK EMEK VERİYORSUN ALLAH RAZI OLSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çorap ördüğünü ve ayağını silmesi için havlu hazırladığını belirten Safiye Teyze, "Çok emek veriyorsun Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

SELÇUK BAYRAKTAR'A SELAM

Safiye Teyze, daha sonra Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a değindi.

Erdoğan'a "Şu senin damadının adı Bayraktar mıydı?" diye soran yaşlı kadın, "Onu ben çok severim. Ona benim için sarıl. O çıktığı zaman acı kahve içmiş gibi sevinirim. Ona çok selam söyle" dedi