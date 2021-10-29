Sabrettikçe Çılgına Dönen Üç Burç Sabrının sonu selamet olmayan 3 burç Sabreden derviş muradına ermiş mi bilemiyorum ama bazı burçlar için sabır eşittir eziyet. Bundan dolayı sabrettikleri kişilere ve durumlara karşı naif olmayabilirler. Peki sabrının sonu selamet olmayan 3 burç hangisi? İşte cevabı...

SABRININ SONU SELAMET OLMAYAN 3 BURÇ Bu Burçlardan koşarak adımlar ile uzaklaşın...En ufak bir sorunda gemileri değil.Limanları yakarlar İKİZLER: Hadiselerin başında sabırlı gibi dursa da bir İkizler sabrederken dahi sorgular. Ve sonunda kapılara çarparak çıkar gider. Kimseyi dinlemez. AKREP: Akrep burcuna her şeyi deyin ama sabır demeyin. Onların parolası harekettir. Durmayı sevmezler. KOÇ: Yörüngenin ilk burcu olan Koç sabırsızdır. Beklemeyi sevmezler.

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