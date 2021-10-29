kasım personel
kasım personel
0
iş kanunu
iş kanunu
0
0
resmi tatiller
resmi tatiller
0
ekimpersonel
ekimpersonel
0
uyar
uyar
0
0
0
askeri personel
askeri personel
0
yıllık izin
yıllık izin
0
0
kpss2021
kpss2021
0

Sabrettikçe Çılgına Dönen Üç Burç

Sabrettikçe Çılgına Dönen Üç Burç Sabrının sonu selamet olmayan 3 burç Sabreden derviş muradına ermiş mi bilemiyorum ama bazı burçlar için sabır eşittir eziyet. Bundan dolayı sabrettikleri kişilere ve durumlara karşı naif olmayabilirler. Peki sabrının sonu selamet olmayan 3 burç hangisi? İşte cevabı...

Sabrettikçe Çılgına Dönen Üç Burç
29 Ekim 2021 Cuma 19:06

SABRININ SONU SELAMET OLMAYAN 3 BURÇ

Bu Burçlardan koşarak adımlar ile uzaklaşın...En ufak bir sorunda gemileri değil.Limanları yakarlar

İKİZLER: Hadiselerin başında sabırlı gibi dursa da bir İkizler sabrederken dahi sorgular. Ve sonunda kapılara çarparak çıkar gider. Kimseyi dinlemez.

AKREP: Akrep burcuna her şeyi deyin ama sabır demeyin. Onların parolası harekettir. Durmayı sevmezler.

KOÇ: Yörüngenin ilk burcu olan Koç sabırsızdır. Beklemeyi sevmezler.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber