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Saatlik ücreti 12 euroya çıkardılar! Almanya'da 1 yıl içinde asgari ücrete 3. zam

Almanya'da Federal Meclis, asgari ücreti saatte 12 euroya yükselten yasa tasarısını kabul etti. Ülkede yıl başında 9,82 euroya olarak belirlenen saatlik asgari ücret, temmuzda 10,45 euroya, ekimde ise 12 euroya yükseltilecek. Böylece asgari ücret 1 yıl içinde 3 kez zamlanmış olacak.

Saatlik ücreti 12 euroya çıkardılar! Almanya'da 1 yıl içinde asgari ücrete 3. zam
Kamusaati
Kamusaati
04 Haziran 2022 Cumartesi 00:14

Almanya'da asgari ücreti saatlik 9,82 eurodan 12 euroya çıkaran yasa tasarısı kabul edildi. Zam sonrası saatlik asgari ücret temmuz ayında 10,45 euroya ekim ayında ise 12 euroya yükseltilecek.

"SATIN ALMA GÜCÜNÜ ARTIRACAK"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, ücret artışının özellikle Almanya'nın doğusundaki birçok kadın ve işçi de dahil olmak üzere yaklaşık 6 milyon kişinin gördüğü en büyük artış olabileceğini söyledi. Heil yapılan zamla ilgili, "Artan asgari ücret satın alma gücünü artıracak ve Almanya'da ulusal ekonominin uzun vadede daha verimli olmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

ZAM BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE OLDU

Almanya'da zorunlu asgari ücret uygulaması 2015 yılı Ocak ayında yürürlüğe girmiş, işveren ve sendikalardan oluşan Asgari Ücret Komisyonu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ücrette artırımlara gidilmişti. Son olarak yıl başında 9,82 euro olarak belirlenen asgari ücretin 1 Temmuz'da 10,45 euroya çıkarılması öngörülüyordu. Koalisyon hükümeti ise Komisyon önerilerinin dışına çıkarak bir kereliğine yasal düzenleme yoluyla zamda uzlaşmıştı.

Almanya'da şu anda yaklaşık 6,2 milyon insanın saatte 12 eurodan daha az bir ücretle çalıştığını belirtiliyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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