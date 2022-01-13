Rusya, Ukrayna sınırında tatbikata başladı

10 binden fazla askeri personelin katılımıyla çeşitli bölgelerde tatbikat için düğmeye basıldı. NATO, Ukrayna'ya olası saldırı konusunda Rusya'yı "Bedelini ödersin" diyerek tehdit etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırı yakınlarında tatbikat gerçekleştiriyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Güney Askeri Bölgesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki çok sayıdaki eğitim sahasındaki tatbikata, motorlu tüfek taburlarının yanı sıra Karadeniz ve Hazar filolarından askeri birimlerin de katıldığı belirtildi.

10 BİNDEN FAZLA ASKER KATILIYOR

Açıklamada, "10 binden fazla askeri personelin katılımıyla Volgograd, Astrahan, Stavropol, Rostov ve Krasnodar bölgelerinde tatbikatlar yapılacak. Taktik grupları, askeri topçu bataryalarına karşı koyma, havacılık ve keskin nişancılık dahil olmak üzere çeşitli keşif ve saldırı sistemlerinin bir parçası olarak yeni taktik operasyon yöntemlerinde uzmanlaşacak." ifadesi kullanıldı.

"RUSYA ÇOK BÜYÜK BEDELLER ÖDER"

Rusya-Ukrayna sınırında yeniden hareketlilik başlarken, dün Brüksel'deki NATO karargahında toplantı yapıldı.

Toplantı sonrası konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya saldırırsa çok büyük bedeller öder. Rusya bir sonraki görüşme için tarih vermeyi kabul etmedi. Birden fazla toplantı yapalım teklifinde bulundum. NATO'ya cevap vermek için zamana ihtiyaçları olduklarını belirttiler. Biz masaya oturmaya hazırız. Rusya'nın da hazır olmasını umuyoruz." dedi.

STOLTENBERG: RUSYA'NIN BAŞININ ALTINDAN ÇIKTI

Rusya'nın nükleer güçlerden biri olduğunu dile getiren Stoltenberg, "Rusya daha önce de askeri güçle Ukrayna'ya girdi. Saldırgan pozisyonda olan Rusya askeri yığınak yapıyor. Kriz, Rusya'nın başının altından çıktı." ifadelerini kullandı.

MOSKOVA'NIN "KESİN YANIT" BEKLENTİSİ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcı Aleksandr Gruşko, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın güvenlikle ilgili tekliflerine NATO'dan "kesin yanıt" vermesini beklediklerini söyledi.