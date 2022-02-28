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Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Rus tanklarının üzerindeki gizemli V işareti kafaları karıştırdı! Tek bir iddia var...

Savaşın 5. gününde Ukrayna'dan çatışma haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşının bitirilmesi için oturulan masayla ilgili Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Müzakereler sessiz ilerleyecek. Talep ve pozisyonlar açıklanmayacak" denildi. Öte yandan savaştan gelen bazı görüntülerde Rus tanklarının üzerindeki V sembolü dikkat çekti. Sembolle ilgili ilginç iddialar ortaya atıldı. İşte haberin ayrıntıları...

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Rus tanklarının üzerindeki gizemli V işareti kafaları karıştırdı! Tek bir iddia var...
Ömer
Ömer
28 Şubat 2022 Pazartesi 21:06

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 5. gününde son dakika haberleri peş peşe gelmeye başladı. Tüm dünyanın gözünü diktiği Rusya-Ukrayna görüşmesinde herkes masadan çıkacak kararı bekliyor. Milyonların umudu o masadan olumlu bir sonuç çıkmasından yana.

DİKKAT ÇEKEN SEMBOL

Diğer taraftan Rus askeri güçleri ve askeri teçhizatıyla ilgili dünyanın pek çok yerinden çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Geçtiğimiz günlerde Rus tanklarının üzerindeki 'Z' sembolünden sonra, bu defa da 'V' sembolü dikkat çekti.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Yabancı ajanslar, V sembolünün Belarus tankları ve helikopterlerini işaret ettiğini iddia etti. Düşürülmüş bir Belarus helikopterinin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

BELARUS'A AİT OLDUĞU İDDİASI

Haberi yapan bir gazeteci V harfinin Belarus tankını gösteridğini iddia ediyor.

BİR DOĞRULAMA GELMEDİ

Ancak resmi kaynaklardan bu durumla ilgili henüz bir doğrulama gelmedi. Daha önce de tankların ve helikopterlerin üzerindeki Z sembolü dikkat çekmiş, sembolle ilgili pek çok farklı iddia ortaya atılmıştı.

ACI BİLANÇO

Tüm gözler masadan çıkan sonuçlara odaklanmışken BM, bir süre önce saldırının acı bilançosunu açıkladı. Son verilere göre 102 sivil hayatını kaybetti. Ukrayna ise bu sivillerin 16'sının çocuk olduğunu ifade etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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