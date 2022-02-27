0
0
fakirlik maaşı
fakirlik maaşı
0
EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0

Rusya - Ukrayna çatışmasının yaşandığı noktalar

Başkent Kiev'de Rus güçlerine karşı direniş devam ediyor. İki ülke kuvvetleri arasında çatışmalara sahne olan noktalar haritaya yansıdı.

Rusya - Ukrayna çatışmasının yaşandığı noktalar
Ömer
Ömer
27 Şubat 2022 Pazar 16:47

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya askeri harekat başlatan Rus ordusu, ülkenin çeşitli noktalarında Ukraynalı güçlerle çatışıyor.

Kuzey, güney ve doğu olmak üzere üç koldan başkent Kiev'i kuşatma planları doğrultusunda ilerleyen Rus güçlerine bağlı zırhlı araçlar, ülkenin ikinci büyük şehri Harkov'a girdi ancak direnişle karşılaştı.

KİEV'DE RUS GÜÇLERİNE KARŞI DİRENİŞ

Direnişin sürdüğü bir başka nokta ise Kiev oldu. Patlama ve siren seslerinin duyulduğu kent, Ukrayna'ya bağlı güçlerin kontrolünde kalmaya devam ediyor.

Rusya, çatışmaların şiddetlendiği Kiev'i henüz ele geçiremezken, şehrin dört bir yanında binlerce kişi, yer altı otoparkları, metro istasyonları ve bodrum katlarına sığınarak sabahlıyor.

"DÜNYA ŞÜPHE DUYDU, SAVAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "72 saat direniş. Dünya inanmadı, şüphe duydu. Sadece ayakta durmakla kalmadık, kendimizden emin bir şekilde işgalci Ruslarla savaşmaya devam ediyoruz." dedi.

ÇATIŞMALARIN YAŞANDIĞI NOKTALAR

Dünyaya Rusya'dan korkulmaması gerektiğini gösterdiklerini ifade eden Reznikov, "Ukrayna'ya destek daha güçlü olmalı. Güvenliğiniz bize bağlı." ifadesini kullandı.

Rusya askerlerinin ilerleyişi ve çatışmalara sahne olan noktalar, harita üzerinde gösterildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Ukrayna Büyükelçiliği: 34 Türk askerinin intikamı Ruslardan alındı
Ukrayna Büyükelçiliği: 34 Türk askerinin intikamı Ruslardan alındı
0
Zelenskiy, Rusya'nın müzakere teklifini kabul etti
Zelenskiy, Rusya'nın müzakere teklifini kabul etti
0
Milyonlarca sürücüye iyi haber: Hız sınırını 1 km aşana ceza yok!
Milyonlarca sürücüye iyi haber: Hız sınırını 1 km aşana ceza yok!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.