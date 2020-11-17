0
0
0
0
0
13
0
0

Rusya Türkiye'ye doğalgazı ucuza satacak

Gazprom ile Türkiye arasında Elektronik Satış Platformu üzerinden ilk anlaşmanın imzalanmasıyla, Türkiye Rusya'dan doğalgazı daha ucuza ithal edecek

Rusya Türkiye'ye doğalgazı ucuza satacak
17 Kasım 2020 Salı 13:24

Gazprom'ın ihracat kolu Gazprom Export, Türkiye'yle Elektronik Satış Platformu (ESP) üzerinden ilk anlaşmasını imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada "Gazprom Export, 11 Kasım'da ESP'de yapılan oturum kapsamında Aralık 2020'de Malkoçlar giriş noktasına tedariki öngören doğalgaz satış anlaşmasını başarıyla imzaladı" dendi.

ESP ÜZERİNDEN İLK ANLAŞMA

Anlaşmanın yaklaşık 700 bin metreküp gaz satışını öngördüğünü belirten Gazprom Export, bunun Türk pazarına gaz satışıyla ilgili olarak ESP üzerinden imzalanan ilk anlaşma olduğunu vurguladı.

TÜRK ŞİRKETLERİNE UCUZ DOĞALGAZ

Kısa vadeli fiziksel doğalgaz satışlarına yönelik ESP, 2018 yılında Avrupalı müşteriler için rekabet koşullarında daha esnek ve piyasa odaklı fiyatlar belirlemek için uygulamaya koyulmuştu.

Kasım başında ESP uygulamasına Türkiye'yi dahil edeceğini açıklayan Gazprom Export, Türk şirketleri için ESP üzerinden ilk ihalesini Bulgaristan sınırındaki Malkoçlar giriş noktası için düzenlemişti. Gaz satın almak isteyen şirketler 9–11 Kasım 2020 tarihlerinde tekliflerini sunmuştu.

ESP'nin devreye alınmasıyla birlikte Türk şirketlerin mevcut fiyatlara kıyasla daha ucuza gaz ithal edebileceği belirtiliyor.

Rusya Türkiye ye doğalgazı ucuza satacak #1

İlginizi Çekebilir


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber